⚡ Роналду заразился коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией.
Футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов. Он изолирован от сборной и не сыграет со Швецией в матче Лиги наций.
После того, как стало известно о положительном тесте Роналду, игроки сборной Португалии заново сдали анализы на Covid-19. Все они оказались отрицательными.
- В этом сезоне Роналду сыграл 3 матча за «Ювентус» в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Источник: сайт сборной Португалии