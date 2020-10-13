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⚡ Роналду заразился коронавирусом

13 октября 2020, 17:24
14

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией.

Футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов. Он изолирован от сборной и не сыграет со Швецией в матче Лиги наций.

После того, как стало известно о положительном тесте Роналду, игроки сборной Португалии заново сдали анализы на Covid-19. Все они оказались отрицательными.

  • В этом сезоне Роналду сыграл 3 матча за «Ювентус» в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: сайт сборной Португалии
Италия. Серия А Португалия Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Cules2013
1602599407
Я смотрю, его прямо так и оштрафовали за то, что самовольно покинул расположение Ювентуса, нарушив карантин. Обычного человека уже бы на костре сожгли бы нафиг)
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Синитсосит
1602601073
такое ощущение, что у них тесты как на беременность, фуфлыжные, одни показывают, вторые нет
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Ivan8077
1602602103
Здоровья легенда!
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Benifacto
1602605928
чушь
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DOCTOR PENALTY
1602607695
Обидно. Поправляйся Криштиану.
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portero
1602607832
ну и как там штрафные санкции за нарушение карантина??? ну всё как и везде штрафы и тюрьма для нищих работяг....
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Красногорск_Фан
1602608351
Выздоровления. Будет больше интересных матчей пока КриРо в деле
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nabo65
1602609875
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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Lilipyt
1602610527
Вот так вот уехал из Турина с скандалом в сборную и каков итог, недаром они не хотели отпускать на матчи ЛН
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кран
1602611357
ДовыЁживался )))
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