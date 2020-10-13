⚡ Роналду заразился коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией.

Футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов. Он изолирован от сборной и не сыграет со Швецией в матче Лиги наций.

После того, как стало известно о положительном тесте Роналду, игроки сборной Португалии заново сдали анализы на Covid-19. Все они оказались отрицательными.