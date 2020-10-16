Тедеско: «Оставьте Кокорина в покое и дайте ему нормально восстановиться»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско призвал журналистов перестать так активно обсуждать ситуацию с травматичностью форварда Александра Кокорина.

«Ситуация очень интересная. Вы всегда спрашиваете про Кокорина, давайте расставим всe по местам. Он был в «Сочи», команда играла против нас последний матч того сезона, потом была большая пауза. После перехода к нам так получилось, что у Кокорина было несколько травм.

Я понимаю, что вы любите Александра, я его тоже люблю. Но если вы его любите, оставьте его в покое и дайте ему нормально восстановиться. Когда закончится первая часть чемпионата, Александр пройдeт сборы, поверьте, он будет другим игроком», – сказал Тедеско.

Кокорин пропустил предыдущий матч «Спартака» против «Зенита» (1:1) из-за мышечной травмы.

29-летний нападающий в этом сезоне провeл три встречи, результативными действиями не отличался.

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