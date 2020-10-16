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  • Тедеско: «Оставьте Кокорина в покое и дайте ему нормально восстановиться»

Тедеско: «Оставьте Кокорина в покое и дайте ему нормально восстановиться»

16 октября 2020, 15:37
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско призвал журналистов перестать так активно обсуждать ситуацию с травматичностью форварда Александра Кокорина.

«Ситуация очень интересная. Вы всегда спрашиваете про Кокорина, давайте расставим всe по местам. Он был в «Сочи», команда играла против нас последний матч того сезона, потом была большая пауза. После перехода к нам так получилось, что у Кокорина было несколько травм.

Я понимаю, что вы любите Александра, я его тоже люблю. Но если вы его любите, оставьте его в покое и дайте ему нормально восстановиться. Когда закончится первая часть чемпионата, Александр пройдeт сборы, поверьте, он будет другим игроком», – сказал Тедеско.

  • Кокорин пропустил предыдущий матч «Спартака» против «Зенита» (1:1) из-за мышечной травмы.
  • 29-летний нападающий в этом сезоне провeл три встречи, результативными действиями не отличался.

Тедеско: «Рады, что Мозес пришeл в «Спартак». Мне показалось, что это неплохая кандидатура»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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NewLife
1602852923
Покой нам только снится, надо играть и выигрывать, а те, кому нужен покой за крутые бабки, могут отдохнуть в другом месте. Непонятно - то выходит и играет (правда неважно), то нужен покой. Такое впечатление, что ломку снимают.
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maior-60
1602854025
Пока не вижу Кокорина игроком стартового состава Спартака. Ему еще предстоит жесткая конкуренция за место под Солнцем.
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oyabun
1602855263
Правильно ли нужно понимать слова Тедеско, что играть Кокорин начнет уже только после зимней паузы? Наверное это правильно для полного восстановления футболиста. Только вот получает он за своё долгое бездействие огромные деньги, и всем нам, кровью и потом зарабатывающим свои копейки, это дико слышать.
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slavа0508
1602855298
Какорин как раз и интересен в основном журналистам(светская львица ****),болелы давно потеряли к нему интерес,,,
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erma
1602856173
У меня от его фамилии уже оскомина, как будто я лимон съел. Жаль, остался бы в Сочи, была бы их проблема, но Федун не ищет легких путей в жизни.
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Plyash
1602857158
Господа,а про Кокорина никто ничего не обещал,кроме балабола Газизова перед каждой игрой,надоел уже своим враньём.А сейчас про Мозеса с Химками языком шлёпает.Он что в Спартаке,главное трепло?
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paracetamol
1602859204
Дайте Кокорину нормально восстановиться, до конца сезона еще куча игр!
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Мага 13
1602860919
Тедеско, верим!)
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portero
1602861169
Кокорин вечно подающий надежды несколько игр отыграет и опять надежды... с трудом верится, что он изменился.
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zigbert
1602861909
Остается только ждать и верить в лучший исход. По крайней мере даже Соболев не всегда играет полный матч. С нападающими сейчас перебор и идет жесткая конкуренция. Пока обходимся без Кокорина. А Александру здоровья!
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