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    Тедеско: «Оставьте Кокорина в покое и дайте ему нормально восстановиться»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско призвал журналистов перестать так активно обсуждать ситуацию с травматичностью форварда Александра Кокорина.

    «Ситуация очень интересная. Вы всегда спрашиваете про Кокорина, давайте расставим всe по местам. Он был в «Сочи», команда играла против нас последний матч того сезона, потом была большая пауза. После перехода к нам так получилось, что у Кокорина было несколько травм.

    Я понимаю, что вы любите Александра, я его тоже люблю. Но если вы его любите, оставьте его в покое и дайте ему нормально восстановиться. Когда закончится первая часть чемпионата, Александр пройдeт сборы, поверьте, он будет другим игроком», – сказал Тедеско.

    • Кокорин пропустил предыдущий матч «Спартака» против «Зенита» (1:1) из-за мышечной травмы.
    • 29-летний нападающий в этом сезоне провeл три встречи, результативными действиями не отличался.

    Тедеско: «Рады, что Мозес пришeл в «Спартак». Мне показалось, что это неплохая кандидатура»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8662

      paracetamol 16 минут назад

      Дайте Кокорину нормально восстановиться, до конца сезона еще куча игр!

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      Рейтинг: +3759

      playsh 50 минут назад

      Господа,а про Кокорина никто ничего не обещал,кроме балабола Газизова перед каждой игрой,надоел уже своим враньём.А сейчас про Мозеса с Химками языком шлёпает.Он что в Спартаке,главное трепло?

      0
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      Рейтинг: +8662

      paracetamol > playsh 15 минут назад

      Уфу утопил, теперь свинарник на очереди!

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      Рейтинг: +2694

      erma 1 час назад

      У меня от его фамилии уже оскомина, как будто я лимон съел. Жаль, остался бы в Сочи, была бы их проблема, но Федун не ищет легких путей в жизни.

      1
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      Рейтинг: +14682

      slavutiq70 1 час назад

      Какорин как раз и интересен в основном журналистам(светская львица ****),болелы давно потеряли к нему интерес,,,

      2
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      Рейтинг: +25177

      oyabun 1 час назад

      Правильно ли нужно понимать слова Тедеско, что играть Кокорин начнет уже только после зимней паузы? Наверное это правильно для полного восстановления футболиста. Только вот получает он за своё долгое бездействие огромные деньги, и всем нам, кровью и потом зарабатывающим свои копейки, это дико слышать.

      1
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      Рейтинг: +3759

      playsh > oyabun 48 минут назад

      По словам Теда именно так и есть,прямым текстом.

      0
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      Рейтинг: +5054

      maior-60 1 час назад

      Пока не вижу Кокорина игроком стартового состава Спартака. Ему еще предстоит жесткая конкуренция за место под Солнцем.

      4
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      Рейтинг: +1904

      FENIX-SL 1 час назад

      да насрать всем на него

      2
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      Рейтинг: +3888

      NewLife 2 часа назад

      Покой нам только снится, надо играть и выигрывать, а те, кому нужен покой за крутые бабки, могут отдохнуть в другом месте. Непонятно - то выходит и играет (правда неважно), то нужен покой. Такое впечатление, что ломку снимают.

      4
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      Рейтинг: +665

      Ужас Бората 2 часа назад

      Так а мы и не пристаем.

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