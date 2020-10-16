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  • Сорокин – о лишении Петербурга матчей Евро-2020: «Оснований для этого нет»

Сорокин – о лишении Петербурга матчей Евро-2020: «Оснований для этого нет»

16 октября 2020, 12:51
4

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на сообщение The Sun о возможном лишении Санкт-Петербурга права на проведение матчей Евро-2020.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», – приводит слова Сорокина ТАСС.

  • Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
  • Турнир должен пройти в 12 городах Европы.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы
Комментарии (4)
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Давид59
1602842327
Как ни жаль, но к сожалению основания есть. Господин Сорокин будет сидеть в ВИП-ложе, или скорей всего дома. А вирус косит сейчас весь мир.
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Томик
1602845374
Основания? Кому сейчас нужны основания?
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3a zenit
1602860498
Нашли кому верить
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