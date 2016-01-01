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    Сорокин – о лишении Петербурга матчей Евро-2020: «Оснований для этого нет»

    Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на сообщение The Sun о возможном лишении Санкт-Петербурга права на проведение матчей Евро-2020.

    «Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», – приводит слова Сорокина ТАСС.

    • Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
    • Турнир должен пройти в 12 городах Европы.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4312

      Томик 1 час назад

      Основания? Кому сейчас нужны основания?

      0
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      Рейтинг: +4

      Wolfg 1 час назад

      Пpoгнoзы футбольных матчей stavka-info.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4017

      Давид59 2 часа назад

      Как ни жаль, но к сожалению основания есть. Господин Сорокин будет сидеть в ВИП-ложе, или скорей всего дома. А вирус косит сейчас весь мир.

      2
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      Рейтинг: +1106

      Karpathian > Давид59 1 час назад

      думаю, основание - не вирус.

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