Сорокин – о лишении Петербурга матчей Евро-2020: «Оснований для этого нет»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на сообщение The Sun о возможном лишении Санкт-Петербурга права на проведение матчей Евро-2020.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», – приводит слова Сорокина ТАСС.