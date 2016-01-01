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    Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020

    УЕФА задумывается над изменением формата чемпионата Европы 2020 года.

    По информации The Sun, организация не станет проводить турнир в 12 странах, как это планировалось ранее. УЕФА хочет сократить список городов, принимающих матчи Евро-2020 следующим летом на фоне пандемии коронавируса.

    Под сокращение в числе первых может попасть азербайджанский Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, а также Санкт-Петербург.

    В худшем случае турнир может быть проведен на четырех стадионах в одной стране – это поможет избежать дополнительных перелетов.

    • Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
    • Турнир должен пройти в 12 городах Европы.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8461

      KOLBIS 31 минуту назад

      Ну а кого еще побрить то,конечно нас...П-ры!!!...

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