Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020

УЕФА задумывается над изменением формата чемпионата Европы 2020 года.

По информации The Sun, организация не станет проводить турнир в 12 странах, как это планировалось ранее. УЕФА хочет сократить список городов, принимающих матчи Евро-2020 следующим летом на фоне пандемии коронавируса.

Под сокращение в числе первых может попасть азербайджанский Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, а также Санкт-Петербург.

В худшем случае турнир может быть проведен на четырех стадионах в одной стране – это поможет избежать дополнительных перелетов.