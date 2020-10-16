Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020

УЕФА задумывается над изменением формата чемпионата Европы 2020 года.
По информации The Sun, организация не станет проводить турнир в 12 странах, как это планировалось ранее. УЕФА хочет сократить список городов, принимающих матчи Евро-2020 следующим летом на фоне пандемии коронавируса.
Под сокращение в числе первых может попасть азербайджанский Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, а также Санкт-Петербург.
В худшем случае турнир может быть проведен на четырех стадионах в одной стране – это поможет избежать дополнительных перелетов.
- Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
- Турнир должен пройти в 12 городах Европы.
Источник: The Sun