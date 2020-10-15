Черчесов – о ничьих с Венгрией и Турцией: «Очки недобрали. Настраивались на две победы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты своей команды в октябрьских матчах Лиги наций.
- Россияне дома сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
- До этого сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече.
«Мы три матча проводили впервые за всю историю. И не только мы. К тремя матчам присоединились еще и травмированные, и игроки, которые покинули сбор из-за подозрительных или положительных тестов.
Но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать отсутствие игроков. Я поблагодарил игроков за этот сбор.
Очки мы недобрали, естественно. Мы настраивались на две победы. К сожалению, нам это не удалось», – сказал Черчесов.
Источник: «Спорт-Экспресс»