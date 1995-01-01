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    Черчесов – о ничьих с Венгрией и Турцией: «Очки недобрали. Настраивались на две победы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты своей команды в октябрьских матчах Лиги наций.

    • Россияне дома сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
    • До этого сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече.

    «Мы три матча проводили впервые за всю историю. И не только мы. К тремя матчам присоединились еще и травмированные, и игроки, которые покинули сбор из-за подозрительных или положительных тестов.

    Но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать отсутствие игроков. Я поблагодарил игроков за этот сбор.

    Очки мы недобрали, естественно. Мы настраивались на две победы. К сожалению, нам это не удалось», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +816

      Cubinec1989 5 минут назад

      Вызывайте Сан-марино и Лихтенштейн. Срочно!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8637

      paracetamol 8 минут назад

      Ты бы объяснил, лысый, как играть надо было, а то бегал по полю какой-то цыганский табор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Ужас Бората 37 минут назад

      Играть надо было на поле, а не у микрофона оправдываться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5009

      maior-60 57 минут назад

      Тот случай, когда консерватизм идет во вред. Дзюба что, неприкасаемый? Очевидно, что он не тянет ни нападающим, ни капитаном. Черчесов боится принимать решения по омоложению состава сборной, чтобы на каждую игру главенствующим был принцип: играют сильнейшие.

      1
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      Рейтинг: +4774

      nik55 1 час назад

      давно пора менять овец и пастуха

      2
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      Рейтинг: +9029

      ilichkadr > nik55 32 минуты назад

      Менять реально не кем и не на кого.Рулят футболом бараны с нетипичной шерстью. О преемственности поколений остается только мечтать.

      0
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      Рейтинг: +25157

      oyabun 2 часа назад

      Вообще то можно было и на себя вину взять тренеру. Почему играет престарелый Жирков, из за которого все атаки приходится проводить только одном флангом? Откуда такая слепая вера в Дзюбу, который неспешной трусцой передвигался по полю? Тот же Оздоев запомнился только постоянными нарушениями.Раньше гораздо надо было выпускать Караваева, Бакаева и Соболева. Слепая вера в сборную Зенита и закостенелость в мышлении Черчесова вылилась в 3 позорные игры.

      6
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      Рейтинг: +13482

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну и где компенсация отсутствующих игроков и на победы вы ни чуть
      не настраивались, а надеялись проскочить и Турцию и Венгрию,
      В Турции будет ещё трудней играть, чем в России. Вообще-то,
      Черчесов, пора тебе собирать вещички и валить из сборной, не твоё это, ты и сам всё доказал.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +9029

      ilichkadr > vladimir-7 2 часа назад

      "собирать вещички и валить из сборной"?
      Отказаться от 2,5 млн евро в год это не по-кавказски.

      5
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      Рейтинг: +2304

      nemolod > vladimir-7 2 часа назад

      Пока не будет соблюдаться главный принцип - В СБОРНОЙ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ СИЛЬНЕЙШИЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ - то ничего хорошего ждать от команды не стоит - это просто будет вроде закрытого клуба или грубо говоря шабашки по "зарабатыванию" денег! Смотришь игру других сборной-так там футболисты из кожи вон лезут,чтобы доказать,что они чего-то из себя представляют! А у нас типа как сыграли так и сыграли,ну может чуть-чуть обидно,что не выиграли-главное всех заинтересованных лиц это устраивает,оттого и такого главного тренера держат!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3867

      NewLife > nemolod 1 час назад

      В сборной сейчас играют сильнейшие на данный момент - по мнению Газпрома и рфс.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +9029

      ilichkadr 2 часа назад

      Каким ты был чабаном, таким и остался..........

      7
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      Рейтинг: +3723

      playsh 3 часа назад

      "Очки мы не добрали,естественно." И что же тут естественного,мурло закавказское,потеря четырёх очков дома с равными себе соперниками?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5121

      САДЫЧОК 3 часа назад

      У сборной нет тренера , нет игры ! Эти две ничьи отбросили во вторую корзину при посеве жеребьевки на отбор на ЧМ.

      9
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