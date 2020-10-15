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  • Черчесов – о ничьих с Венгрией и Турцией: «Очки недобрали. Настраивались на две победы»

Черчесов – о ничьих с Венгрией и Турцией: «Очки недобрали. Настраивались на две победы»

15 октября 2020, 07:23
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты своей команды в октябрьских матчах Лиги наций.

  • Россияне дома сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
  • До этого сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече.

«Мы три матча проводили впервые за всю историю. И не только мы. К тремя матчам присоединились еще и травмированные, и игроки, которые покинули сбор из-за подозрительных или положительных тестов.

Но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать отсутствие игроков. Я поблагодарил игроков за этот сбор.

Очки мы недобрали, естественно. Мы настраивались на две победы. К сожалению, нам это не удалось», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Венгрия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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партизан84
1602740069
думаю еще магнитные бури помешали, луна была в созвездии барана и бабка перед автобусом со сборной прошла с пустыми ведрами. я не так хорошо за КосмоСтасом слежу может кто поможе - он хоть раз на себя взял ответственность за результат плохой?
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САДЫЧОК
1602741426
У сборной нет тренера , нет игры ! Эти две ничьи отбросили во вторую корзину при посеве жеребьевки на отбор на ЧМ.
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Plyash
1602742097
"Очки мы не добрали,естественно." И что же тут естественного,мурло закавказское,потеря четырёх очков дома с равными себе соперниками?
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ilichkadr
1602742578
Каким ты был чабаном, таким и остался..........
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vladimir-7
1602743935
Ну и где компенсация отсутствующих игроков и на победы вы ни чуть не настраивались, а надеялись проскочить и Турцию и Венгрию, В Турции будет ещё трудней играть, чем в России. Вообще-то, Черчесов, пора тебе собирать вещички и валить из сборной, не твоё это, ты и сам всё доказал.
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oyabun
1602745528
Вообще то можно было и на себя вину взять тренеру. Почему играет престарелый Жирков, из за которого все атаки приходится проводить только одном флангом? Откуда такая слепая вера в Дзюбу, который неспешной трусцой передвигался по полю? Тот же Оздоев запомнился только постоянными нарушениями.Раньше гораздо надо было выпускать Караваева, Бакаева и Соболева. Слепая вера в сборную Зенита и закостенелость в мышлении Черчесова вылилась в 3 позорные игры.
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nik55
1602749450
давно пора менять овец и пастуха
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paracetamol
1602752572
Ты бы объяснил, лысый, как играть надо было, а то бегал по полю какой-то цыганский табор!
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Cubinec1989
1602752754
Вызывайте Сан-марино и Лихтенштейн. Срочно!)
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Axe111
1602756477
Ну признай уже,что не тренер вовсе
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