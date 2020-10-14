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Зе Луиш: «Не буду праздновать, если забью «Спартаку»

14 октября 2020, 11:54
5

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал о том, почему вернулся в Россию.

– Три причины, по которым вы выбрали «Локомотив».

– Во-первых, это большой клуб. Во-вторых, «Локомотив» играет в Лиге чемпионов. В-третьих, Москва. Здесь мой дом, очень люблю этот город. Я здесь все знаю, и мне не понадобится время на адаптацию.

– Будете праздновать, если забьете «Спартаку»?

– Нет, я не буду праздновать. Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований.

– Есть мнение, что вы возвращаетесь в Россию уже без мотивации.

– Это заблуждение, я возвращаюсь максимально мотивированным! Хочу снова забивать и побеждать в России! Жду с нетерпением первой игры за «Локомотив», – сказал Зе Луиш в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • «Локомотив» объявил о приобретении 29-летнего футболиста неделю назад.
  • Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
  • Контракт между сторонами рассчитан на три года.

Зе Луиш: «Пришел в большой клуб «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зе Луиш
Комментарии (5)
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NewLife
1602666164
Лучше празднуй вдвойне, когда насуешь синиту.
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paracetamol
1602666409
За свиней мало забивал, и тут в лужу сядешь. Зачем было Мирончука продавать, чтобы эту тупяру взять?
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Вальдемар IV
1602677415
кому еще, не баварии же тебе забивать
Ответить
Kollljan
1602679707
Да ты и не забьешь никому.
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