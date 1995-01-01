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    Зе Луиш: «Не буду праздновать, если забью «Спартаку»

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал о том, почему вернулся в Россию.

    – Три причины, по которым вы выбрали «Локомотив».

    – Во-первых, это большой клуб. Во-вторых, «Локомотив» играет в Лиге чемпионов. В-третьих, Москва. Здесь мой дом, очень люблю этот город. Я здесь все знаю, и мне не понадобится время на адаптацию.

    – Будете праздновать, если забьете «Спартаку»?

    – Нет, я не буду праздновать. Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований.

    – Есть мнение, что вы возвращаетесь в Россию уже без мотивации.

    – Это заблуждение, я возвращаюсь максимально мотивированным! Хочу снова забивать и побеждать в России! Жду с нетерпением первой игры за «Локомотив», – сказал Зе Луиш в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • «Локомотив» объявил о приобретении 29-летнего футболиста неделю назад.
    • Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан на три года.

    Зе Луиш: «Пришел в большой клуб «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4358

      KPCCSPB 1 час назад

      Конечно, зачем радоваться, забивая середняку

      -2
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      ...
      Рейтинг: +420

      foreverorthodox > KPCCSPB 20 минут назад

      Для тебя Спартак это вообще ТОП клуб, по сравнению с твоим

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8617

      paracetamol 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За свиней мало забивал, и тут в лужу сядешь. Зачем было Мирончука продавать, чтобы эту тупяру взять?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +3835

      NewLife 2 часа назад

      Лучше празднуй вдвойне, когда насуешь синиту.

      5
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