Зе Луиш: «Не буду праздновать, если забью «Спартаку»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал о том, почему вернулся в Россию.
– Три причины, по которым вы выбрали «Локомотив».
– Во-первых, это большой клуб. Во-вторых, «Локомотив» играет в Лиге чемпионов. В-третьих, Москва. Здесь мой дом, очень люблю этот город. Я здесь все знаю, и мне не понадобится время на адаптацию.
– Будете праздновать, если забьете «Спартаку»?
– Нет, я не буду праздновать. Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований.
– Есть мнение, что вы возвращаетесь в Россию уже без мотивации.
– Это заблуждение, я возвращаюсь максимально мотивированным! Хочу снова забивать и побеждать в России! Жду с нетерпением первой игры за «Локомотив», – сказал Зе Луиш в интервью «Спорт-Экспрессу».
- «Локомотив» объявил о приобретении 29-летнего футболиста неделю назад.
- Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
- Контракт между сторонами рассчитан на три года.
Зе Луиш: «Пришел в большой клуб «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом»