Зе Луиш: «Не буду праздновать, если забью «Спартаку»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал о том, почему вернулся в Россию.

– Три причины, по которым вы выбрали «Локомотив».

– Во-первых, это большой клуб. Во-вторых, «Локомотив» играет в Лиге чемпионов. В-третьих, Москва. Здесь мой дом, очень люблю этот город. Я здесь все знаю, и мне не понадобится время на адаптацию.

– Будете праздновать, если забьете «Спартаку»?

– Нет, я не буду праздновать. Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований.

– Есть мнение, что вы возвращаетесь в Россию уже без мотивации.

– Это заблуждение, я возвращаюсь максимально мотивированным! Хочу снова забивать и побеждать в России! Жду с нетерпением первой игры за «Локомотив», – сказал Зе Луиш в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Локомотив» объявил о приобретении 29-летнего футболиста неделю назад.

Сумма сделки составила 7 миллионов евро.

Контракт между сторонами рассчитан на три года.

Зе Луиш: «Пришел в большой клуб «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом»