«Локомотив» объявил о трансфере Зе Луиша

Форвард «Порту» Зе Луиш стал игроком «Локомотива».

«Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»! Соглашение рассчитано на три года. В нашей команде футболист будет выступать под 29-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.

С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.

В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.

Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.