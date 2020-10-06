«Локомотив» объявил о трансфере Зе Луиша

Новое поколение совсем тупое!
Туда, сюда обратно, о боже как приятно!
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Форвард «Порту» Зе Луиш стал игроком «Локомотива».
«Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»! Соглашение рассчитано на три года. В нашей команде футболист будет выступать под 29-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.
- С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
- В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
- Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.
Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»!Соглашение рассчитано на три года Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2020