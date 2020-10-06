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    «Локомотив» объявил о трансфере Зе Луиша

    Форвард «Порту» Зе Луиш стал игроком «Локомотива».

    «Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»! Соглашение рассчитано на три года. В нашей команде футболист будет выступать под 29-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.

    • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
    • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
    • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии34
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      Рейтинг: +1058

      Спартак гуно знают все 11 минут назад

      Новое поколение совсем тупое!
      Туда, сюда обратно, о боже как приятно!
      =))))

      0
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      Рейтинг: +13922

      silver29 16 минут назад

      Кикнадзе после ухода Миранчука анонсировал покупку молодого игрока, но не настолько же юного ))).

      1
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      Рейтинг: +1316

      Lenin26 22 минуты назад

      При всём уважении к болельщикам и клубу Локомотива,но это не усиление,это больше похоже на заработок посторонних лиц,как и покупка Зенитом Вендела,но там уже отправили на выход этих деятелей,интересно как будет у вас?

      2
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      Рейтинг: +1490

      ФК Пупсик 42 минуты назад

      Сколько теперь электрички будут?

      0
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      Рейтинг: +926

      vmonomah17 46 минут назад

      Зе Луиш получил хорошую зарплату, кикнадзе откат, а локо освоил рждшные деньги. Все счастливы и довольны)))

      2
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      Рейтинг: +381

      Красногорск_Фан 51 минуту назад

      Не стабилен. То чудеса на тренировке, то слив в официальном матче. Ну вою то мать. Бревно, Игрок из команд третьего мира, Забивающий только в суперфиналах. Из каких НОВЫЙ игрок, "усиливший" нападение Локомотива. Как пишут 2-й Эдер, который раз в год стрельнет ((((

      1
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      Рейтинг: +1220

      Romantic2010 53 минуты назад

      У нас есть Эдерзиньо! Зе луишу у него надо выиграть конкуренцию(но это не точно)

      0
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      Рейтинг: +757

      O-Z 1 час назад

      Лучше бы не объявляли, зачем. Эдер есть такой же, одного хватит.

      2
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      Рейтинг: +269

      ab15488 1 час назад

      О чем только думало руководство локомотива, покупая форварда при живом то смолове!?!? )))

      0
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      Рейтинг: +1378

      Romio-xxx 1 час назад

      Уходил со слезами на глазах из Спартака ,а через год переходит к конкуренту....

      6
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      Рейтинг: +274

      Roma56 > Romio-xxx 49 минут назад

      Ну Спартак сейчас по форвардам укомплектован неплохо и не играет в еврокубках, а у Локо и с форвардами беда, и в ЛЧ играть

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