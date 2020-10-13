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    Зе Луиш: «Пришел в большой клуб «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом»

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш ставит цель взять РПЛ еще раз. В 2017 году он это сделал со «Спартаком».

    – Теперь ты будешь играть не за «Спартак», а за «Локомотив» – одного из главных соперников красно-белых. Ты думал об этом до перехода?

    – «Локомотив» – большой клуб, поэтому думал недолго. Когда узнал об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к большому клубу, который играет в Лиге чемпионов и каждый год борется за титул.

    Для меня важно именно это. Я профессионал, куда бы я ни перешел, я выкладываюсь на полную.

    – Ты стал чемпионом России со «Спартаком». В «Локомотиве» тоже ставишь самые высокие цели, верно?

    – Конечно. Я пришел в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя.

    • «Локомотив» объявил о приобретении 29-летнего футболиста неделю назад.
    • Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан на три года.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    13.10.2020 22:48
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      Parker 2 часа назад

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