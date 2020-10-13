Зе Луиш: «Пришел в большой клуб «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш ставит цель взять РПЛ еще раз. В 2017 году он это сделал со «Спартаком».

– Теперь ты будешь играть не за «Спартак», а за «Локомотив» – одного из главных соперников красно-белых. Ты думал об этом до перехода?

– «Локомотив» – большой клуб, поэтому думал недолго. Когда узнал об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к большому клубу, который играет в Лиге чемпионов и каждый год борется за титул.

Для меня важно именно это. Я профессионал, куда бы я ни перешел, я выкладываюсь на полную.

– Ты стал чемпионом России со «Спартаком». В «Локомотиве» тоже ставишь самые высокие цели, верно?

– Конечно. Я пришел в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя.