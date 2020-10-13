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    Семин: «В школе отец увидел, как я выпил вина. Он сильно отстегал меня ремнем, запомнил на всю жизнь. Были большие синяки»

    Бывший главный тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин рассказал, как его отец был недоволен употреблением сыном спиртного. В качестве наказания Павел Семин использовал ремень.

    «Самое яркое воспоминание из детства? В седьмом или восьмом классе какое-то было мероприятие в школе, то ли день рождения у кого-то, и кто-то принес вина. Все ребята выпили, и так стало как-то не очень хорошо. Отец увидел. И самое памятное – отец взял ремень, и он меня очень сильно отстегал этим ремнем, и я запомнил это на всю жизнь.

    По сей день помню. У меня были очень большие синяки, и не выпускали меня из дома целый месяц, кажется, на тренировки», – сказал Семин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Семин не тренирует с лета.
    • Его тренерская карьера началась в 1982 году в Краснодаре.
    • Семин три раза брал РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2020 22:37
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +2830

      +50/-50 16 минут назад

      Ну, тогда проблем не было. Ни с вином, ни с денюшкой. А сейчас... покупать помои.
      Палычу есть что вспомнить. И мне тоже.

      0
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      Рейтинг: +8606

      alex1951 38 минут назад

      А потом Юра ,по жизни,отыгрался - стал во всем профессионалом......)))

      0
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      Рейтинг: +9124

      alarm 2 часа назад

      алкоботу vsespartak01 тоже не помешал бы отцовский ремень

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