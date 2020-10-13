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  • Семин: «В школе отец увидел, как я выпил вина. Он сильно отстегал меня ремнем, запомнил на всю жизнь. Были большие синяки»

Семин: «В школе отец увидел, как я выпил вина. Он сильно отстегал меня ремнем, запомнил на всю жизнь. Были большие синяки»

13 октября 2020, 22:37
6

Бывший главный тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин рассказал, как его отец был недоволен употреблением сыном спиртного. В качестве наказания Павел Семин использовал ремень.

«Самое яркое воспоминание из детства? В седьмом или восьмом классе какое-то было мероприятие в школе, то ли день рождения у кого-то, и кто-то принес вина. Все ребята выпили, и так стало как-то не очень хорошо. Отец увидел. И самое памятное – отец взял ремень, и он меня очень сильно отстегал этим ремнем, и я запомнил это на всю жизнь.

По сей день помню. У меня были очень большие синяки, и не выпускали меня из дома целый месяц, кажется, на тренировки», – сказал Семин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Семин не тренирует с лета.
  • Его тренерская карьера началась в 1982 году в Краснодаре.
  • Семин три раза брал РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (6)
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alex1951
1602624128
А потом Юра ,по жизни,отыгрался - стал во всем профессионалом......)))
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+50/-50
1602625429
Ну, тогда проблем не было. Ни с вином, ни с денюшкой. А сейчас... покупать помои. Палычу есть что вспомнить. И мне тоже.
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BlackMurderDeco
1602647210
Потом он начал еще больше калдырить
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SIRIUS 2002
1602649126
нормальная практика.. наверное кто из СССР все её прошли..
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Эвринайт Эвридэев
1602668484
Теперь Палыч мстит отцу за это
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paracetamol
1602669023
Не толерантно папа поступил. Теперь бы отобрали бы сыночку в интернат и не бало бы хорошего игрока и тренера в этой жизни.
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