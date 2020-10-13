Кокорин вернулся в общую группу «Спартака»

ЗП ему повысить!
=)))
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе московской команды в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Химками». На фото, опубликованных пресс-службой клуба, Кокорин занимается вместе с остальными футболистами.
Форвард также принял участие в двусторонке.
«Рады вернуться к тренировкам! Правда, пока без сборников — ждем приезда ребят», — говорится в сообщении клубного твиттера.
- Кокорин пропустил матч прошлого тура с «Зенитом» (1:1) из-за мышечной травмы.
Рады вернуться к тренировкам! Правда, пока без сборников – ждeм приезда ребят Матч с «Химками» уже в эту субботу pic.twitter.com/N92LNLnR4y— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 13, 2020