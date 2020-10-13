Кокорин вернулся в общую группу «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе московской команды в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Химками». На фото, опубликованных пресс-службой клуба, Кокорин занимается вместе с остальными футболистами.

Форвард также принял участие в двусторонке.

«Рады вернуться к тренировкам! Правда, пока без сборников — ждем приезда ребят», — говорится в сообщении клубного твиттера.

Кокорин пропустил матч прошлого тура с «Зенитом» (1:1) из-за мышечной травмы.