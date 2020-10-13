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    Кокорин вернулся в общую группу «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе московской команды в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Химками». На фото, опубликованных пресс-службой клуба, Кокорин занимается вместе с остальными футболистами.

    Форвард также принял участие в двусторонке.

    «Рады вернуться к тренировкам! Правда, пока без сборников — ждем приезда ребят», — говорится в сообщении клубного твиттера.

    • Кокорин пропустил матч прошлого тура с «Зенитом» (1:1) из-за мышечной травмы.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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