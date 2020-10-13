Тер Стеген хочет стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген назвал клубу свои новые требования по зарплате.

По информации Goal.com, немец готов пойти на уступки на фоне финансового кризиса, поэтому может заключить контракт с окладом 18 миллионов евро в год. Ранее он требовал 24 миллиона за сезон.

28-летний тер Стеген уверен, что «Барса» согласится на его условия, что позволит ему стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2022 году. Ведутся переговоры о продлении договора до 2025 года.

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