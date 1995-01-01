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    Тер Стеген хочет стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген назвал клубу свои новые требования по зарплате.

    По информации Goal.com, немец готов пойти на уступки на фоне финансового кризиса, поэтому может заключить контракт с окладом 18 миллионов евро в год. Ранее он требовал 24 миллиона за сезон.

    28-летний тер Стеген уверен, что «Барса» согласится на его условия, что позволит ему стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в 2022 году. Ведутся переговоры о продлении договора до 2025 года.

    Тер Стеген может восстановиться к матчу с «Реалом»

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -91

      Alex_MI_5 2 минуты назад

      После 2:8 сидел бы не отсвечивал

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