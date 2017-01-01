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    Евсеев: «Уфа» разговаривала с Глушаковым, но у него в Москве любовь. Как тут уедешь?»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему Денис Глушаков не стал переходить в башкирский клуб.

    – До договоренности Глушакова с «Химками» вы звали его в «Уфу»?

    — Сейчас я с Денисом не говорил, а клуб — разговаривал. Но у него же сейчас в Москве любовь. Самая красивая футболистка!

    — Ксения Коваленко из ЦСКА.

    — Да. Как же тут из столицы уедешь? – сказал Евсеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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