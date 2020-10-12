Евсеев: «Уфа» разговаривала с Глушаковым, но у него в Москве любовь. Как тут уедешь?»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему Денис Глушаков не стал переходить в башкирский клуб.

– До договоренности Глушакова с «Химками» вы звали его в «Уфу»?

— Сейчас я с Денисом не говорил, а клуб — разговаривал. Но у него же сейчас в Москве любовь. Самая красивая футболистка!

— Ксения Коваленко из ЦСКА.

— Да. Как же тут из столицы уедешь? – сказал Евсеев.