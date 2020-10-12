Евсеев: «Уфа» разговаривала с Глушаковым, но у него в Москве любовь. Как тут уедешь?»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему Денис Глушаков не стал переходить в башкирский клуб.
– До договоренности Глушакова с «Химками» вы звали его в «Уфу»?
— Сейчас я с Денисом не говорил, а клуб — разговаривал. Но у него же сейчас в Москве любовь. Самая красивая футболистка!
— Ксения Коваленко из ЦСКА.
— Да. Как же тут из столицы уедешь? – сказал Евсеев.
- 1 октября «Химки» объявили о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
- В прошлом сезоне игрок провел за «Ахмат» 27 матчей, забив шесть мячей.
Источник: «Спорт-Экспресс»