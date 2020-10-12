Агуэро может летом покинуть «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с уходом нападающего Серхио Агуэро по окончании этого сезона.

По информации Mirror, клуб может пойти на расставание с аргентинцем ради подписания его соотечественника Лионеля Месси из «Барселоны».

Агуэро интересен «Интеру», который готов предложить ему двухлетний контракт.