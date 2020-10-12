Агуэро может летом покинуть «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с уходом нападающего Серхио Агуэро по окончании этого сезона.
По информации Mirror, клуб может пойти на расставание с аргентинцем ради подписания его соотечественника Лионеля Месси из «Барселоны».
Агуэро интересен «Интеру», который готов предложить ему двухлетний контракт.
- Форвард выступает за «Сити» с 2011 года.
- В его активе 254 гола и 73 ассиста в 370 матчах.
- Летом Агуэро станет свободным агентом, если клуб не продлит с ним контракт.
Источник: Mirror