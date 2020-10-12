Goal: саудовский «Аль-Наср» сделал предложение по покупке Озила за 5 миллионов

Клуб из Эр-Рияда «Аль-Наср» сделал «Арсеналу» предложение по трансферу полузащитника Месута Озила.

По информации Goal, саудовцы предложили за 31-летнего футболиста 5 миллионов фунтов стерлингов.

Арабский клуб готов предложить Озилу двухлетний контракт. Действующее соглашение немца заканчивается в конце этого сезона.