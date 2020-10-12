Goal: саудовский «Аль-Наср» сделал предложение по покупке Озила за 5 миллионов

Клуб из Эр-Рияда «Аль-Наср» сделал «Арсеналу» предложение по трансферу полузащитника Месута Озила.
По информации Goal, саудовцы предложили за 31-летнего футболиста 5 миллионов фунтов стерлингов.
Арабский клуб готов предложить Озилу двухлетний контракт. Действующее соглашение немца заканчивается в конце этого сезона.
- С начала старта АПЛ Озил не сыграл ни одного матча.
- Сообщалось, что он хочет 13 миллионов евро за расторжение контракта с «Арсеналом».
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
Источник: Goal.com