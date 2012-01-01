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    Goal: саудовский «Аль-Наср» сделал предложение по покупке Озила за 5 миллионов

    Клуб из Эр-Рияда «Аль-Наср» сделал «Арсеналу» предложение по трансферу полузащитника Месута Озила.

    По информации Goal, саудовцы предложили за 31-летнего футболиста 5 миллионов фунтов стерлингов.

    Арабский клуб готов предложить Озилу двухлетний контракт. Действующее соглашение немца заканчивается в конце этого сезона.

    • С начала старта АПЛ Озил не сыграл ни одного матча.
    • Сообщалось, что он хочет 13 миллионов евро за расторжение контракта с «Арсеналом».
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 01:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +534

      Lilipyt 38 минут назад

      это какой-то черный юмор?

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