Озил хочет 13 миллионов за расторжение контракта с «Арсеналом»

«Арсенал» намерен досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Месутом Озилом.

По информации Daily Mail, клуб инициировал переговоры о расторжении контракта с футболистом, но договориться пока не удается.

Немец готов уйти, если ему выплатят положенную до следующего лета зарплату – около 13 миллионов фунтов.