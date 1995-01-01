Озил хочет 13 миллионов за расторжение контракта с «Арсеналом»

правильно пока свое не отдадут не надо никуда уходить
«Арсенал» намерен досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Месутом Озилом.
По информации Daily Mail, клуб инициировал переговоры о расторжении контракта с футболистом, но договориться пока не удается.
Немец готов уйти, если ему выплатят положенную до следующего лета зарплату – около 13 миллионов фунтов.
- Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
- На счету хавбека 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
- Контракт между сторонами истечет 30 июня 2021 года.