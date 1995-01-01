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    Озил хочет 13 миллионов за расторжение контракта с «Арсеналом»

    «Арсенал» намерен досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Месутом Озилом.

    По информации Daily Mail, клуб инициировал переговоры о расторжении контракта с футболистом, но договориться пока не удается.

    Немец готов уйти, если ему выплатят положенную до следующего лета зарплату – около 13 миллионов фунтов.

    • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
    • На счету хавбека 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
    • Контракт между сторонами истечет 30 июня 2021 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5269

      серега кашин 1 час назад

      правильно пока свое не отдадут не надо никуда уходить

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