Антон Миранчук – о матче с Турцией: «Дело лишь в реализации»

честно даже неплохо получить ничью. Но из-за того что было в первом тайме и втором вызывает раздражения. Дело не в реализации, а мотивации! По необъяснимой причине игроки выключились и перестали играть вовсе. Иногда включаясь моментами, но это не показатель. Да могли и во втором тайме забить, но Дзюба решил раскрутится как юла и забить сам вместо того чтобы накатить набегающему свободному партнеру и вот вам 2-1, но нет... Хотя в клубе спокойно скидывает мяч, что произошло сейчас непонятно. Дальше ждет Венгрия, которая чуть не уничтожила нас за какие-то 15 минут. Теперь будет 90 минут из них теперь нас хватает на 45....
Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал исход матча Лиги наций со сборной Турции.
«Считаю, что дело только в реализации. Мы провели хороший тайм. Где-то не повезло. Это футбол, это нормально.
Где-то потеряли инициативу, нить игры. Где-то что-то упустили. Могли забить и вести в счете. Но ничего страшного. Посмотрим и сделаем выводы, чтобы исправить ошибки», – сказал футболист.
- Команды сыграли со счетом 1:1, Миранчук стал автором гола у россиян.
- Россия возглавляет свою группу, набрав семь очков в трех матчах.