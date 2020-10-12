Антон Миранчук – о матче с Турцией: «Дело лишь в реализации»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал исход матча Лиги наций со сборной Турции.

«Считаю, что дело только в реализации. Мы провели хороший тайм. Где-то не повезло. Это футбол, это нормально.

Где-то потеряли инициативу, нить игры. Где-то что-то упустили. Могли забить и вести в счете. Но ничего страшного. Посмотрим и сделаем выводы, чтобы исправить ошибки», – сказал футболист.