Антон Миранчук – о матче с Турцией: «Дело лишь в реализации»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал исход матча Лиги наций со сборной Турции.
«Считаю, что дело только в реализации. Мы провели хороший тайм. Где-то не повезло. Это футбол, это нормально.
Где-то потеряли инициативу, нить игры. Где-то что-то упустили. Могли забить и вести в счете. Но ничего страшного. Посмотрим и сделаем выводы, чтобы исправить ошибки», – сказал футболист.
- Команды сыграли со счетом 1:1, Миранчук стал автором гола у россиян.
- Россия возглавляет свою группу, набрав семь очков в трех матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»