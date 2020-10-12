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  • Антон Миранчук – о матче с Турцией: «Дело лишь в реализации»

Антон Миранчук – о матче с Турцией: «Дело лишь в реализации»

12 октября 2020, 00:18
4

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал исход матча Лиги наций со сборной Турции.

«Считаю, что дело только в реализации. Мы провели хороший тайм. Где-то не повезло. Это футбол, это нормально.

Где-то потеряли инициативу, нить игры. Где-то что-то упустили. Могли забить и вести в счете. Но ничего страшного. Посмотрим и сделаем выводы, чтобы исправить ошибки», – сказал футболист.

  • Команды сыграли со счетом 1:1, Миранчук стал автором гола у россиян.
  • Россия возглавляет свою группу, набрав семь очков в трех матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Турция Миранчук Антон
Комментарии (4)
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derrik2000
1602452031
В бОльшей степени высказывание Миранчука, помещённое в заголовок, следует отнести к сборной Турции.
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Lilipyt
1602456247
честно даже неплохо получить ничью. Но из-за того что было в первом тайме и втором вызывает раздражения. Дело не в реализации, а мотивации! По необъяснимой причине игроки выключились и перестали играть вовсе. Иногда включаясь моментами, но это не показатель. Да могли и во втором тайме забить, но Дзюба решил раскрутится как юла и забить сам вместо того чтобы накатить набегающему свободному партнеру и вот вам 2-1, но нет... Хотя в клубе спокойно скидывает мяч, что произошло сейчас непонятно. Дальше ждет Венгрия, которая чуть не уничтожила нас за какие-то 15 минут. Теперь будет 90 минут из них теперь нас хватает на 45....
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Axe111
1602494303
Дело в умении и понимании играть!!!! Интеллекта нет абсолютно, все топорно и шаблонно!!!! БАААААААХ ВПЕРЕД,ПОБЕЖАААААЛИ!!!!!!
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Кузьмич на трибуне
1602524525
Дело в том что реализация -это залог успеха. Вы можете 30 раз бить по воротам и не забить. А соперник один раз ковырнёт по мячу, попадёт в защитника и гол, и вы проиграли.
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