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    Антон Миранчук – о матче с Турцией: «Дело лишь в реализации»

    Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал исход матча Лиги наций со сборной Турции.

    «Считаю, что дело только в реализации. Мы провели хороший тайм. Где-то не повезло. Это футбол, это нормально.

    Где-то потеряли инициативу, нить игры. Где-то что-то упустили. Могли забить и вести в счете. Но ничего страшного. Посмотрим и сделаем выводы, чтобы исправить ошибки», – сказал футболист.

    • Команды сыграли со счетом 1:1, Миранчук стал автором гола у россиян.
    • Россия возглавляет свою группу, набрав семь очков в трех матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +534

      Lilipyt 44 минуты назад

      честно даже неплохо получить ничью. Но из-за того что было в первом тайме и втором вызывает раздражения. Дело не в реализации, а мотивации! По необъяснимой причине игроки выключились и перестали играть вовсе. Иногда включаясь моментами, но это не показатель. Да могли и во втором тайме забить, но Дзюба решил раскрутится как юла и забить сам вместо того чтобы накатить набегающему свободному партнеру и вот вам 2-1, но нет... Хотя в клубе спокойно скидывает мяч, что произошло сейчас непонятно. Дальше ждет Венгрия, которая чуть не уничтожила нас за какие-то 15 минут. Теперь будет 90 минут из них теперь нас хватает на 45....

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      Рейтинг: -607

      СуперПАВ9 1 час назад

      Дело в составе

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      Рейтинг: +12073

      derrik2000 1 час назад

      В бОльшей степени высказывание Миранчука, помещённое в заголовок, следует отнести к сборной Турции.

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