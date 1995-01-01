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    Конте с 12 миллионами в год – самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

    Опубликован рейтинг зарплат тренеров чемпионата Италии. С отрывом лидирует Антонио Конте из «Интера».

    1. Антонио Конте («Интер») – 12 миллионов евро в год;

    2. Паулу Фонсека («Рома») – 2,5 миллиона;

    3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 2,2 миллиона;

    4-6. Симоне Индзаги («Лацио») – 2 миллиона;

    4-6. Синиша Михайлович («Болонья») – 2 миллиона;

    4-6. Стефано Пиоли («Милан») – 2 миллиона;

    7-8. Андреа Пирло («Ювентус») – 1,8 миллиона;

    7-8. Клаудио Раньери («Сампдория») – 1,8 миллиона;

    9-11. Эусебио Ди Франческо («Кальяри») – 1,5 миллиона;

    9-11. Дженнаро Гаттузо («Наполи») – 1,5 миллиона;

    9-11. Марко Джампаоло («Торино») – 1,5 миллиона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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