«Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения, приложив видео его беседы с Бесковым

Ветеран «Спартака» Александр Бубнов отмечает 65-летие. Москвичи не забыли поздравить бывшего игрока сборной СССР.
«Александру Бубнову – 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики», – написал «Спартак».
- Анзор Кавазашвили летом сообщил о психическом расстройстве Бубнова.
- Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо» (1974-1982 годы).
- На счету защитника 34 матча и гол за сборную СССР.
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Источник: твиттер «Спартака»