«Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения, приложив видео его беседы с Бесковым

Поговаривают спёкся Бубен. Жаль конечно, его анализы игр зачастую как комеди клаб смотрел, - веселил. Пожелаем ему просто человеческого здоровья.
Ветеран «Спартака» Александр Бубнов отмечает 65-летие. Москвичи не забыли поздравить бывшего игрока сборной СССР.
«Александру Бубнову – 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики», – написал «Спартак».
- Анзор Кавазашвили летом сообщил о психическом расстройстве Бубнова.
- Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо» (1974-1982 годы).
- На счету защитника 34 матча и гол за сборную СССР.
Александру Бубнову – 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики pic.twitter.com/EPaHOtXhef— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020