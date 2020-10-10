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    «Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения, приложив видео его беседы с Бесковым

    Ветеран «Спартака» Александр Бубнов отмечает 65-летие. Москвичи не забыли поздравить бывшего игрока сборной СССР.

    «Александру Бубнову – 65! Желаем долгих лет жизни и новой качественной аналитики», – написал «Спартак».

    • Анзор Кавазашвили летом сообщил о психическом расстройстве Бубнова.
    • Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо» (1974-1982 годы).
    • На счету защитника 34 матча и гол за сборную СССР.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    10.10.2020 22:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1229

      DMитрий 37 минут назад

      Поговаривают спёкся Бубен. Жаль конечно, его анализы игр зачастую как комеди клаб смотрел, - веселил. Пожелаем ему просто человеческого здоровья.

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      Рейтинг: +18481

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С Днём рождения, Александр Викторович! Ждём от вас качественного анализа ТТД тренера Спартака ТеТеДеско.

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