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  • «Жаль Сашу. Славный парень». Кавазашвили сообщил о психическом расстройстве Бубнова

«Жаль Сашу. Славный парень». Кавазашвили сообщил о психическом расстройстве Бубнова

18 июля 2020, 00:26
26

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о проблемах со здоровьем экс-игрока «Спартака», «Динамо» Александра Бубнова. Со слов Кавазашвили, у эксперта наблюдается неадекватное поведение.

«К сожалению, Саша нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Недавно кое-что случилось.

Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» — «Привет, Сашенька. Как здоровье?» — «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» — «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили всe организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку — вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ...»

Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» — «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!» Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала — что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьeз». Мне всe ясно стало.

На второй день набрал. Голос — убитый! «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал — вытащи меня отсюда!» А я казачий генерал-лейтенант. «Ты в каком отделении?» — «Я не знаю… Подними всех, выясни, где сижу!»

Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой...» Звоню всем. Никто трубку не берeт. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» — «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано». С тех пор его не слышал.

Жаль Сашу. Славный парень», – приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

  • Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо» (1974-1982 годы).
  • На счету защитника 34 матча и гол за сборную СССР.
  • Бубнов трижды брал чемпионат СССР.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (26)
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ivany4
1595024341
Если это и случилось, то сообщать надо интеллигентней, без ненужных подробностей. Зачем троллей безбашенных кормить. Возраст берет свое. Но верится как-то с трудом.
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vka1970
1595038600
Возраст берёт своё и в большинстве случаев это неминуемо.Только зачем Анзор такими подробностями делится ? Или Саша ему где то дорогу перешёл ? Глупо это и не этично.
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oyabun
1595045256
Какая то желтуха. Псослевкусие мерзости после прочитанного. Нельзя так опускаться до уровня Малахова.
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моэм
1595045879
Человек ВОЗМОЖНО и вправду попал в беду , то трубить об этом на весь мир - подлость...тем более о таком же футболисте как и сам.
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САДЫЧОК
1595051069
Кавазашвили -чмошник ! Ничего не проверил , лично с ним не говорил с глазу на глаз и как Дзюба болтает ! Возможно у самого Кавазашвили крыша поехала !
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rash1959
1595051656
Может вокруг грузина белочки скакали во время разговора? Если горе, то помоги, а трындеть о беде повсюду - не дело, особенно «Спорт-Экспрессу»
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Иван Петров 1986
1595052571
Заболел человек, помоги ему чем можешь, а болтай об этом на всю страну. Хуже малахова.
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морозз
1595053925
Скотина, нельзя говорить на всю страну такие слова!
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vladimir-7
1595054549
Это какая-то ерунда, А.Бубнов перед матчем Локомотив—ЦСКА дал интервью и прогноз на этот матч. Что-то здесь не то. Публиковать такой разговор, если он даже был, то это вообще кощунство. Может быть сам Кавазашвили заболел и сам с собой по телефону поговорил.
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NewLife
1595054760
Негоже об этом распространяться.
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