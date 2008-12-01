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    «Жаль Сашу. Славный парень». Кавазашвили сообщил о психическом расстройстве Бубнова

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о проблемах со здоровьем экс-игрока «Спартака», «Динамо» Александра Бубнова. Со слов Кавазашвили, у эксперта наблюдается неадекватное поведение.

    «К сожалению, Саша нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Недавно кое-что случилось.

    Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» — «Привет, Сашенька. Как здоровье?» — «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» — «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили всe организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку — вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ...»

    Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» — «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!» Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала — что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьeз». Мне всe ясно стало.

    На второй день набрал. Голос — убитый! «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал — вытащи меня отсюда!» А я казачий генерал-лейтенант. «Ты в каком отделении?» — «Я не знаю… Подними всех, выясни, где сижу!»

    Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой...» Звоню всем. Никто трубку не берeт. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» — «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано». С тех пор его не слышал.

    Жаль Сашу. Славный парень», – приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

    • Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо» (1974-1982 годы).
    • На счету защитника 34 матча и гол за сборную СССР.
    • Бубнов трижды брал чемпионат СССР.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5106

      ivany4 3 минуты назад

      Если это и случилось, то сообщать надо интеллигентней, без ненужных подробностей. Зачем троллей безбашенных кормить.
      Возраст берет свое. Но верится как-то с трудом.

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