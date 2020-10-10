Сборная России показала предматчевую тренировку. Завтра – игра с Турцией

Пресс-служба сборной России выложила в твиттере видеоролик, снятый на сегодняшней тренировке команды.
Россияне готовятся к матчу Лиги наций против Турции, который состоится в воскресенье.
Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
- Сборная России лидирует в третьем дивизионе группы В, набрав шесть очков в двух матчах.
- Турция заработала один балл и идет третьей в турнирной таблице.
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Источник: Твиттер сборной России