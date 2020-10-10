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    Сборная России показала предматчевую тренировку. Завтра – игра с Турцией

    Пресс-служба сборной России выложила в твиттере видеоролик, снятый на сегодняшней тренировке команды.

    Россияне готовятся к матчу Лиги наций против Турции, который состоится в воскресенье.

    Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

    • Сборная России лидирует в третьем дивизионе группы В, набрав шесть очков в двух матчах.
    • Турция заработала один балл и идет третьей в турнирной таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4143

      BarStep 38 минут назад

      Удачи вам парни!

      0
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      Рейтинг: -698

      Синитсосит 50 минут назад

      соболева как молодого в роли собачки, давайте, на него то кстати вся надежда и есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1840

      AZ 2 часа назад

      Все армяне завтра за Россию?)

      0
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