Сборная России показала предматчевую тренировку. Завтра – игра с Турцией

Пресс-служба сборной России выложила в твиттере видеоролик, снятый на сегодняшней тренировке команды.

Россияне готовятся к матчу Лиги наций против Турции, который состоится в воскресенье.

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сборная России лидирует в третьем дивизионе группы В, набрав шесть очков в двух матчах.

Турция заработала один балл и идет третьей в турнирной таблице.