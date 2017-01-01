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    Le10Sport: полузащитник «Марселя» Сансон отказал «Зениту»

    «Зенит» проявлял интерес к хавбеку «Марселя» Моргану Сансону, пишет Le10Sport со ссылкой на L'Equipe.

    По информации источника, петербургский клуб хотел воспользоваться желанием футболиста сменить команду. Однако в Россию 26-летний полузащитник ехать не захотел.

    В итоге француз, не получив предложений от топ-клубов, решил остаться в «Марселе».

    • Рыночная стоимость Сансона – 22,5 миллиона евро.
    • «Марсель» его купил в январе 2017 года.
    • С тех пор игрок провел 143 матча, забил 24 гола и сделал 21 ассист.

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    Источник: Le10Sport

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: -121

      Спартач80 13 минут назад

      Сказал:я конечно гейропеец,но не до такой же степени,чтобы к зюбе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11211

      KLIM777 35 минут назад

      это лох, нахер не нужен. пусьт в топ чемпионате играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10250

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Он что на идиота похож переходить в гниль и убогую лигу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Поинтересней Венделя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2071

      neim 3 часа назад

      Ему наверное показали видео из раздевалки Зенита 😁 .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      Спартак гуно знают все 3 часа назад

      Плевать.
      Я о таком, даже и не слышал.

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