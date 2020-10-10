Le10Sport: полузащитник «Марселя» Сансон отказал «Зениту»

«Зенит» проявлял интерес к хавбеку «Марселя» Моргану Сансону, пишет Le10Sport со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, петербургский клуб хотел воспользоваться желанием футболиста сменить команду. Однако в Россию 26-летний полузащитник ехать не захотел.
В итоге француз, не получив предложений от топ-клубов, решил остаться в «Марселе».
- Рыночная стоимость Сансона – 22,5 миллиона евро.
- «Марсель» его купил в январе 2017 года.
- С тех пор игрок провел 143 матча, забил 24 гола и сделал 21 ассист.
Источник: Le10Sport