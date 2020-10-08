Товарищеские матчи. Англия разгромила Уэльс, Бельгия сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром

Завершились еще два товарищеских матча. Ранее сборная России уступила Швеции со счетом 1:2.

Англия одержала крупную победу над Уэльсом благодаря голам Доминика Калверта-Льюина, Конора Коди и Дэнни Ингса.

Бельгия не сумела обыграть Кот-д'Ивуар – ничья 1:1. Отличились в этой встрече Миши Батшуайи и Франк Кессье.

Товарищеские матчи

Англия – Уэльс – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Калверт-Льюин, 26; 2:0 – Коди, 53; 3:0 – Ингс, 63.

Бельгия – Кот-д'Ивуар – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Батшуайи, 53; 1:1 – Кессье (с пенальти), 86.