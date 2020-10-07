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  • Журналист Короткин: «Спартак» близок к завершению сделок по правому защитнику и хавбеку

Журналист Короткин: «Спартак» близок к завершению сделок по правому защитнику и хавбеку

7 октября 2020, 22:53
13

«Спартак» сделает минимум два приобретения до закрытия трансферного окна.

Красно-белые находятся в продвинутой стадии переговоров по правому защитнику и хавбеку. «О кандидатах сообщалось не раз, сейчас главное в другом – пошли плотные консультации сторон с привлечением юристов», – сообщает Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале.

Либо одного, либо сразу двух игроков «Спартак» подпишет еще до окончания паузы на матчи сборных.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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derrik2000
1602108629
Вот скоро уже и наступит "момент истины". И для Газизова, и для команды, и для болельщиков...
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oyabun
1602136396
Сколько мы уже слышали подобных обещаний, что вот "еще чуть чуть, вот вот.." . А воз и ныне там.
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SLADE2020
1602139971
В начале информации - будет два приобретения, в конце - или одно или два. И что нам думать? В конце еще скажут, что итак команда в лидерах. Ну никак не может Спартак солидно трансферы осуществлять, без шума и натуги.
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Вальдемар IV
1602141928
куда столько набирают, даже в ек не играют
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