Журналист Короткин: «Спартак» близок к завершению сделок по правому защитнику и хавбеку

«Спартак» сделает минимум два приобретения до закрытия трансферного окна.

Красно-белые находятся в продвинутой стадии переговоров по правому защитнику и хавбеку. «О кандидатах сообщалось не раз, сейчас главное в другом – пошли плотные консультации сторон с привлечением юристов», – сообщает Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале.

Либо одного, либо сразу двух игроков «Спартак» подпишет еще до окончания паузы на матчи сборных.