Журналист Короткин: «Спартак» близок к завершению сделок по правому защитнику и хавбеку

ещё 2 загубленные карьеры в тарасофке!
«Спартак» сделает минимум два приобретения до закрытия трансферного окна.
Красно-белые находятся в продвинутой стадии переговоров по правому защитнику и хавбеку. «О кандидатах сообщалось не раз, сейчас главное в другом – пошли плотные консультации сторон с привлечением юристов», – сообщает Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале.
Либо одного, либо сразу двух игроков «Спартак» подпишет еще до окончания паузы на матчи сборных.
- Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к правому защитнику «Уотфорда» Фемении.
- Московский клуб делит первое место в РПЛ с «Зенитом».