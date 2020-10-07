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    Журналист Короткин: «Спартак» близок к завершению сделок по правому защитнику и хавбеку

    «Спартак» сделает минимум два приобретения до закрытия трансферного окна.

    Красно-белые находятся в продвинутой стадии переговоров по правому защитнику и хавбеку. «О кандидатах сообщалось не раз, сейчас главное в другом – пошли плотные консультации сторон с привлечением юристов», – сообщает Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале.

    Либо одного, либо сразу двух игроков «Спартак» подпишет еще до окончания паузы на матчи сборных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    07.10.2020 22:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8984

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ещё 2 загубленные карьеры в тарасофке!

      -4
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      Рейтинг: +4332

      "supermax" > alarm 19 минут назад

      Ты хоть плюсани себя пару раз... А то минусы чет

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