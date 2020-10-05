Агент Фемении подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»

Альберт Ботинес, агент правого защитника «Уотфорда» Кико Фемении, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к 29-летнему испанцу.
«Это правда, они заинтересованы. Мы ждем конкретного предложения. Посмотрим, что будет. Мы отклонили пару предложений из Испании, но готовы рассмотреть вариант со «Спартаком». Он не против поиграть в России, никаких проблем», – передает слова агента «Спорт-Экспресс».
- В этом сезоне Фемения принял участие в двух матчах Чемпионшипа.
- Трансферная стоимость защитника оценивается в 4,8 миллиона евро.
- Контракт Кико с «Уотфордом» рассчитан до июня 2021 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»