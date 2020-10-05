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  • Агент Фемении подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»

Агент Фемении подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»

5 октября 2020, 13:17
12

Альберт Ботинес, агент правого защитника «Уотфорда» Кико Фемении, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к 29-летнему испанцу.

«Это правда, они заинтересованы. Мы ждем конкретного предложения. Посмотрим, что будет. Мы отклонили пару предложений из Испании, но готовы рассмотреть вариант со «Спартаком». Он не против поиграть в России, никаких проблем», – передает слова агента «Спорт-Экспресс».

  • В этом сезоне Фемения принял участие в двух матчах Чемпионшипа.
  • Трансферная стоимость защитника оценивается в 4,8 миллиона евро.
  • Контракт Кико с «Уотфордом» рассчитан до июня 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Уотфорд Спартак Фемения Кико
Комментарии (12)
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derrik2000
1601894239
А зачем он вообще Спартаку нужен-то??? Практически уже 30 лет, играет, по-нашему, в ФНЛ. Только из-за стоимости, которая в пределах 4, 6- 4, 8 миллионов евро?
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absent32
1601894570
он готов подзаработать бабла не надрывая пуп)))
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maior-60
1601895072
Его для чего собираются брать? Ведь много достойных молодых ПЗ и более умелых, и более быстрых.
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oyabun
1601895312
Пошли всё более дешевые варианты. Это не усиление, а подачка тренеру и болельщикам.
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vladimir-7
1601897838
Меньше шести его трансфер не будет, плюс приличная зарплата, а чем он лучше своих рассказовых или вообще из молодёжки, тем более они "варились" в академии клуба и дух привит клуба, да и про его паспорт не забудьте. ИМХО.
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Есь Казарский
1601900091
Староват,но готов ехать в Россию
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Томик
1601908055
С такой трансферной политикой, скоро со всеми второсортными футболистами ознакомимся.
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Кинстифа
1601916640
29 лет. закат карьеры не за горами.. чтобы в России бабла не срубить... надеюсь утка...
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