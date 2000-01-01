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    Агент Фемении подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Спартака»

    Альберт Ботинес, агент правого защитника «Уотфорда» Кико Фемении, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к 29-летнему испанцу.

    «Это правда, они заинтересованы. Мы ждем конкретного предложения. Посмотрим, что будет. Мы отклонили пару предложений из Испании, но готовы рассмотреть вариант со «Спартаком». Он не против поиграть в России, никаких проблем», – передает слова агента «Спорт-Экспресс».

    • В этом сезоне Фемения принял участие в двух матчах Чемпионшипа.
    • Трансферная стоимость защитника оценивается в 4,8 миллиона евро.
    • Контракт Кико с «Уотфордом» рассчитан до июня 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13263

      vladimir-7 32 минуты назад

      Меньше шести его трансфер не будет, плюс приличная зарплата, а чем
      он лучше своих рассказовых или вообще из молодёжки, тем более они
      "варились" в академии клуба и дух привит клуба, да и про его паспорт не забудьте. ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +11815

      derrik2000 > vladimir-7 23 минуты назад

      Мне, например, не понятно, КАКОГО по функционалу Тедескин хочет правого защитника: все кандидатуры, которые озвучивались на предмет интереса Спартака, имеют РАЗНЫЙ ОБЪЁМ И ФУНКЦИОНАЛ выполняемых действий на поле.
      Херр Тедескин, что вы хотите?

      0
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      Рейтинг: +24986

      oyabun 1 час назад

      Пошли всё более дешевые варианты. Это не усиление, а подачка тренеру и болельщикам.

      2
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      Рейтинг: +538

      Ужас Бората 1 час назад

      Позор п,идору аларму! Тебе, вафлёр, в спартаковских ветках делать нечего!

      1
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      Рейтинг: +4893

      maior-60 1 час назад

      Его для чего собираются брать? Ведь много достойных молодых ПЗ и более умелых, и более быстрых.

      2
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      Рейтинг: +8729

      alarm 1 час назад

      позор!

      -2
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      Рейтинг: +11815

      derrik2000 > alarm 25 минут назад

      Жиденько и без огонька.
      Не считается! )))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2527

      absent32 1 час назад

      он готов подзаработать бабла не надрывая пуп)))

      1
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      Рейтинг: +11815

      derrik2000 1 час назад

      А зачем он вообще Спартаку нужен-то???
      Практически уже 30 лет, играет, по-нашему, в ФНЛ.
      Только из-за стоимости, которая в пределах 4, 6- 4, 8 миллионов евро?

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