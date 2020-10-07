Президенту «Барселоны» Бартомеу будет вынесен вотум недоверия

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу может покинуть свой пост в ближайшее время.

По итогам проверки подписей за вынесение вотума недоверия нынешнему президенту «Барсы» действительными признали более 18 тысяч подписей. Это является достаточным основаниям для принятия вотума.

В случае вынесения вотума недоверия Бартомеу и его помощники будут вынуждены покинуть каталонский клуб.