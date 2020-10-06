«Магия вне Хогвартса». Комличенко на тренировке сборной пять раз подряд попал мячом в перекладину

Пресс-служба сборной России показала, как форвард команды Николай Комличенко пять раз подряд попал в перекладину ворот. Видео доступно ниже.
«Окей, гугл, покажи магию вне Хогвартса», – написала сборная.
- Комличенко в изначальном списке сборной на октябрьские матчи не было – он заменил травмировавшегося Федора Смолова.
- Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
- Комличенко в сезоне РПЛ провел девять матчей, забил гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России