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  • «Магия вне Хогвартса». Комличенко на тренировке сборной пять раз подряд попал мячом в перекладину

«Магия вне Хогвартса». Комличенко на тренировке сборной пять раз подряд попал мячом в перекладину

6 октября 2020, 23:49
10

Пресс-служба сборной России показала, как форвард команды Николай Комличенко пять раз подряд попал в перекладину ворот. Видео доступно ниже.

«Окей, гугл, покажи магию вне Хогвартса», – написала сборная.

  • Комличенко в изначальном списке сборной на октябрьские матчи не было – он заменил травмировавшегося Федора Смолова.
  • Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
  • Комличенко в сезоне РПЛ провел девять матчей, забил гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Комличенко Николай
Комментарии (10)
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FanatSerj
1602019841
ах-хаа-хаа даже в пустые ворота и то попасть не можете )))))
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Fancyfall
1602043448
это он точность тернирует?.. попадать надо в ворота)))
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portero
1602046095
Рональдиньо исполнял круче десять раз с линии штрафной в перекладину одним мячом не давая ему опускаться на землю. Вот то было настоящая магия. Рональдиньо ходил по линии штрафной, а мяч к нему от перекладины долетал....
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filosof sparty
1602052941
Эффектно
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Kollljan
1602064310
Гнать в шею надо таких.
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yurdin
1602071567
Попасть в штангу - это для Комли не чудо. Чудо для него - голы забивать.
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Spartak Piter
1602073482
Надо срочно на игры сборных делать ворота на 10 см выше))
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zigbert
1602091695
Смолова то он сумеет заменить.
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Hektor 84
1602094521
В шлюбу что ли 5 раз подряд попал?)))
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anri1703
1602129493
Лучше бы пять раз по девяткам попал и в ворота грузин фокусник так и привыкнет по перекладинам бить
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