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    «Магия вне Хогвартса». Комличенко на тренировке сборной пять раз подряд попал мячом в перекладину

    Пресс-служба сборной России показала, как форвард команды Николай Комличенко пять раз подряд попал в перекладину ворот. Видео доступно ниже.

    «Окей, гугл, покажи магию вне Хогвартса», – написала сборная.

    • Комличенко в изначальном списке сборной на октябрьские матчи не было – он заменил травмировавшегося Федора Смолова.
    • Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
    • Комличенко в сезоне РПЛ провел девять матчей, забил гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    06.10.2020 23:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6487

      FanatSerj 1 час назад

      ах-хаа-хаа даже в пустые ворота и то попасть не можете )))))

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