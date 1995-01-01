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    «Чемпионат»: «Метц» продаст Сентонса за 5 миллионов, «Спартак» предложил 4

    «Спартак» и «Метц» пока не договорились по стоимости правого защитника Фабьена Сентонса. Как пишет «Чемпионат», москвичи предложили 4 миллиона евро и 700 тысяч бонусами. Французы же ждут из России 5 миллионов.

    Самому Сентонсу предложен контракт на четыре года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

    • 24-летний француз перешел в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за 3 миллиона евро.
    • В этом Лиги 1 Сентонс сыграл 6 матчей, результативными действиями не отметился.
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11908

      derrik2000 7 минут назад

      "Самому Сентонсу предложен контракт на четыре года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год."

      Хрен с ним, с этим никакущим Сентосом: ещё ТАКОЕ БАБЛО за всякое... платить.

      Тут ещё одна новость появилась:

      "По информации Extra, наставник «Спартака» Доменико Тедеско рассматривает Эмерсона Палмери на позиции правого защитника.

      У московского клуба большие проблемы с позицией правого защитника, поэтому спортивный директор красно-белых занимается поисками игрока, способного сыграть справа.

      Защитник «Челси» Эмерсон Палмери так и не смог найти себе команды в Европе, поэтому бразилец с итальянским паспортом начал рассматривать предложения из Турции и России.

      Сообщается, что московский клуб готов арендовать Эмерсона до конца сезона с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро."

      26 лет недавно, в августе, исполнилось. Ещё в 2019 году стоил 30 млн евро.
      Любит подключаться в атаку, хороший дриблинг, удар со средней дистанции, видение поля.
      Любимое в атаке: проход по краю до лицевой и пас низом вдоль ворот.
      НО!
      ЛЕВЫЙ защитник, хотя иногда, редко-редко играл и справа.
      А зачем Спартаку ЛЕВЫЙ (любимая позиция) защитник?
      Только в надежде, что, мол, раз в САМОМ ЧЕЛСИ играл, то вполне может в нашей РПЛ и справа сыграть?
      Да и 20 миллионов...DD
      Кенни Лала миллиона на 3 минимум дешевле бы обошёлся, а пользы от него было бы намного больше Спартаку.

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