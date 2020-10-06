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«Чемпионат»: «Метц» продаст Сентонса за 5 миллионов, «Спартак» предложил 4

6 октября 2020, 21:30
11

«Спартак» и «Метц» пока не договорились по стоимости правого защитника Фабьена Сентонса. Как пишет «Чемпионат», москвичи предложили 4 миллиона евро и 700 тысяч бонусами. Французы же ждут из России 5 миллионов.

Самому Сентонсу предложен контракт на четыре года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

  • 24-летний француз перешел в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за 3 миллиона евро.
  • В этом Лиги 1 Сентонс сыграл 6 матчей, результативными действиями не отметился.
  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Метц Спартак Сентонс Фабьен
Комментарии (11)
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derrik2000
1602014537
"Самому Сентонсу предложен контракт на четыре года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год." Хрен с ним, с этим никакущим Сентосом: ещё ТАКОЕ БАБЛО за всякое... платить. Тут ещё одна новость появилась: "По информации Extra, наставник «Спартака» Доменико Тедеско рассматривает Эмерсона Палмери на позиции правого защитника. У московского клуба большие проблемы с позицией правого защитника, поэтому спортивный директор красно-белых занимается поисками игрока, способного сыграть справа. Защитник «Челси» Эмерсон Палмери так и не смог найти себе команды в Европе, поэтому бразилец с итальянским паспортом начал рассматривать предложения из Турции и России. Сообщается, что московский клуб готов арендовать Эмерсона до конца сезона с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро." 26 лет недавно, в августе, исполнилось. Ещё в 2019 году стоил 30 млн евро. Любит подключаться в атаку, хороший дриблинг, удар со средней дистанции, видение поля. Любимое в атаке: проход по краю до лицевой и пас низом вдоль ворот. НО! ЛЕВЫЙ защитник, хотя иногда, редко-редко играл и справа. А зачем Спартаку ЛЕВЫЙ (любимая позиция) защитник? Только в надежде, что, мол, раз в САМОМ ЧЕЛСИ играл, то вполне может в нашей РПЛ и справа сыграть? Да и 20 миллионов...DD Кенни Лала миллиона на 3 минимум дешевле бы обошёлся, а пользы от него было бы намного больше Спартаку.
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