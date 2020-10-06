«Чемпионат»: «Метц» продаст Сентонса за 5 миллионов, «Спартак» предложил 4

«Спартак» и «Метц» пока не договорились по стоимости правого защитника Фабьена Сентонса. Как пишет «Чемпионат», москвичи предложили 4 миллиона евро и 700 тысяч бонусами. Французы же ждут из России 5 миллионов.
Самому Сентонсу предложен контракт на четыре года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.
- 24-летний француз перешел в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за 3 миллиона евро.
- В этом Лиги 1 Сентонс сыграл 6 матчей, результативными действиями не отметился.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»