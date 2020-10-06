Мостовой: «Если не чемпионство, то медали «Спартак» выиграть может. Судьи перестали мешать»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионских амбициях московского клуба.

«Красно-белые сделали серьезную заявку на чемпионство. И команда сейчас собрана хорошая, игроки бьются на каждом участке поля, максимально отдаются за результат. К тому же после первого тура перестали мешать судьи.

Пока рано говорить о борьбе за золото, но и последним матчем с «Зенитом» «Спартак» показал, что способен бороться за трофей. К тому же мы видели несколько встреч, где команда при не самом лучшем качестве игры добивалась побед, что уже говорит об определенном запасе прочности.

В общем, если и не чемпионство, то медали выиграть по итогам сезона красно-белые вполне могут», – сказал Мостовой в интервью «Известиям».