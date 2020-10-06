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  • Мостовой: «Если не чемпионство, то медали «Спартак» выиграть может. Судьи перестали мешать»

Мостовой: «Если не чемпионство, то медали «Спартак» выиграть может. Судьи перестали мешать»

6 октября 2020, 11:38
9

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионских амбициях московского клуба.

«Красно-белые сделали серьезную заявку на чемпионство. И команда сейчас собрана хорошая, игроки бьются на каждом участке поля, максимально отдаются за результат. К тому же после первого тура перестали мешать судьи.

Пока рано говорить о борьбе за золото, но и последним матчем с «Зенитом» «Спартак» показал, что способен бороться за трофей. К тому же мы видели несколько встреч, где команда при не самом лучшем качестве игры добивалась побед, что уже говорит об определенном запасе прочности.

В общем, если и не чемпионство, то медали выиграть по итогам сезона красно-белые вполне могут», – сказал Мостовой в интервью «Известиям».

  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом».
  • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Томик
1601974062
Чего это перестали то? Я не заметил. Это удар в колено Айртону с последующей жёлтой вместо пенальти - перестали(например). Пока это больше похоже на желаемое, Саша.
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DOCTOR PENALTY
1601974389
По одной игре не стоит судить, на данный момент это сложно, так как с Зенитом всё ясно, Локомотив Кикнадзе потихоньку разваливает, Ростов открыто убивают, Краснодар с Мусаевым достиг потолка и вряд ли чем удивит. Остаётся только ЦСКА. А Сочи в тройку, верняк, затащат за уши.
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Romio-xxx
1601974615
Да какого нибудь Турбина поставят и приплыли!!!
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NewLife
1601974617
Правильней сказать: стали по-меньше и нет так нагло свистеть против Спартак, но мелкие пакости никуда не делись. По ним трудно сделать предъяву, что повлияли на результат, однако, как-то незаметно влияют.
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oyabun
1601976133
Если не будет столь необходимых команде усилений на позиции ПЗ о в Опорную зону, то на длинной дистанции Спартаку может элементарно не хватить ресурсов.
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vka1970
1601978409
Даже не собираюсь гадать кто на что претендует.Смысла нет.Знаю одно, что Саша Мостовой просто реально скурвился.Причём давно.Великолепный футболист в прошлом, стал глашатаем газпром трубы на канале Тины Канделаки.Парню реально намекнули, что в определённом случае может возглавить команду народных и он рад стараться.Он был одним из тех, кто совершенно не видел что делает с командой Тед даже не смотря на результаты.Он был тем, кто не видел явно купленных пенальти в матче с Сочами.Он не видел как прибавили по сравнению с прошлым годом Крал, Понсе, Максименко и другие, но похоже последние события разнесли его надежды в клочья и как человек приспособленец ему пришлось перестраиваться.От того и такое интервью.Ни чего личного, просто факты.
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Рубинище
1601998186
Усиления нужны, как воздух- скамейка практически пуста. Под евро кубки новички сыграются.
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petr69
1601999537
Ежели возникнет необходимость, -удар будет неожиданным и сокрушительным. А сейчас все это ни к чему
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zigbert
1602080423
К его фразе "перестали мешать судьи"надо отнестись крайне осторожно. Никто гарантию честного судейства пока не дал.
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