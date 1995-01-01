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    Мостовой: «Если не чемпионство, то медали «Спартак» выиграть может. Судьи перестали мешать»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионских амбициях московского клуба.

    «Красно-белые сделали серьезную заявку на чемпионство. И команда сейчас собрана хорошая, игроки бьются на каждом участке поля, максимально отдаются за результат. К тому же после первого тура перестали мешать судьи.

    Пока рано говорить о борьбе за золото, но и последним матчем с «Зенитом» «Спартак» показал, что способен бороться за трофей. К тому же мы видели несколько встреч, где команда при не самом лучшем качестве игры добивалась побед, что уже говорит об определенном запасе прочности.

    В общем, если и не чемпионство, то медали выиграть по итогам сезона красно-белые вполне могут», – сказал Мостовой в интервью «Известиям».

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14798

      vka1970 1 час назад

      Даже не собираюсь гадать кто на что претендует.Смысла нет.Знаю одно, что Саша Мостовой просто реально скурвился.Причём давно.Великолепный футболист в прошлом, стал глашатаем газпром трубы на канале Тины Канделаки.Парню реально намекнули, что в определённом случае может возглавить команду народных и он рад стараться.Он был одним из тех, кто совершенно не видел что делает с командой Тед даже не смотря на результаты.Он был тем, кто не видел явно купленных пенальти в матче с Сочами.Он не видел как прибавили по сравнению с прошлым годом Крал, Понсе, Максименко и другие, но похоже последние события разнесли его надежды в клочья и как человек приспособленец ему пришлось перестраиваться.От того и такое интервью.Ни чего личного, просто факты.

      1
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      Рейтинг: +8796

      alarm 2 часа назад

      пфф. зенит уже на 3 выезда в москву сгонял. все - неудачно, но всё равно на 1 месте. из сильных осталось только к коням съездить, и в краснодар. в ростове тоже уже были. а дома зенит очки теряет нереально редко. в данном чемпионате, к примеру, 4 победы из 4х, с общим счётом 15:3. хряки, берите щёты и считайте ваши нулевые шансы на медали! позор спартаку!

      2
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      Рейтинг: +25025

      oyabun 2 часа назад

      Если не будет столь необходимых команде усилений на позиции ПЗ о в Опорную зону, то на длинной дистанции Спартаку может элементарно не хватить ресурсов.

      1
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      Рейтинг: +3608

      NewLife 2 часа назад

      Правильней сказать: стали по-меньше и нет так нагло свистеть против Спартак, но мелкие пакости никуда не делись. По ним трудно сделать предъяву, что повлияли на результат, однако, как-то незаметно влияют.

      1
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      Рейтинг: +1371

      Romio-xxx 2 часа назад

      Да какого нибудь Турбина поставят и приплыли!!!

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      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      По одной игре не стоит судить, на данный момент это сложно, так как с Зенитом всё ясно, Локомотив Кикнадзе потихоньку разваливает, Ростов открыто убивают, Краснодар с Мусаевым достиг потолка и вряд ли чем удивит. Остаётся только ЦСКА. А Сочи в тройку, верняк, затащат за уши.

      2
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      Рейтинг: +4275

      Томик 2 часа назад

      Чего это перестали то? Я не заметил. Это удар в колено Айртону с последующей жёлтой вместо пенальти - перестали(например). Пока это больше похоже на желаемое, Саша.

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      Рейтинг: +1767

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Да, судьи перестали мешать, но стали помогать хрюшкам)

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