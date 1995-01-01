Мостовой: «Если не чемпионство, то медали «Спартак» выиграть может. Судьи перестали мешать»

Даже не собираюсь гадать кто на что претендует.Смысла нет.Знаю одно, что Саша Мостовой просто реально скурвился.Причём давно.Великолепный футболист в прошлом, стал глашатаем газпром трубы на канале Тины Канделаки.Парню реально намекнули, что в определённом случае может возглавить команду народных и он рад стараться.Он был одним из тех, кто совершенно не видел что делает с командой Тед даже не смотря на результаты.Он был тем, кто не видел явно купленных пенальти в матче с Сочами.Он не видел как прибавили по сравнению с прошлым годом Крал, Понсе, Максименко и другие, но похоже последние события разнесли его надежды в клочья и как человек приспособленец ему пришлось перестраиваться.От того и такое интервью.Ни чего личного, просто факты.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионских амбициях московского клуба.
«Красно-белые сделали серьезную заявку на чемпионство. И команда сейчас собрана хорошая, игроки бьются на каждом участке поля, максимально отдаются за результат. К тому же после первого тура перестали мешать судьи.
Пока рано говорить о борьбе за золото, но и последним матчем с «Зенитом» «Спартак» показал, что способен бороться за трофей. К тому же мы видели несколько встреч, где команда при не самом лучшем качестве игры добивалась побед, что уже говорит об определенном запасе прочности.
В общем, если и не чемпионство, то медали выиграть по итогам сезона красно-белые вполне могут», – сказал Мостовой в интервью «Известиям».
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом».
- В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».