Мхитарян – об армяно-азербайджанском конфликте: «Армянская нация под угрозой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался на тему армяно-азербайджанских столкновений в Нагорном Карабахе. Там идут боевые действия, разрушается в том числе гражданская инфраструктура.

«Против Нагорного Карабаха идут ожесточенные боевые действия. Азербайджанские войска бомбят Степанакерт, обстреливают гражданские объекты. Бомбардировки идут и по территории Армении. Ранены представители СМИ.

Нагорный Карабах борется с международным терроризмом. Армянская нация под угрозой. Всеобщие мир и безопасность под угрозой. Призываю международное сообщество остановить военные действия», – написал Мхитарян.