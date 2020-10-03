Мхитарян – об армяно-азербайджанском конфликте: «Армянская нация под угрозой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался на тему армяно-азербайджанских столкновений в Нагорном Карабахе. Там идут боевые действия, разрушается в том числе гражданская инфраструктура.
«Против Нагорного Карабаха идут ожесточенные боевые действия. Азербайджанские войска бомбят Степанакерт, обстреливают гражданские объекты. Бомбардировки идут и по территории Армении. Ранены представители СМИ.
Нагорный Карабах борется с международным терроризмом. Армянская нация под угрозой. Всеобщие мир и безопасность под угрозой. Призываю международное сообщество остановить военные действия», – написал Мхитарян.
- Конфликт в Нагорном Карабахе с разной степенью эскалации продолжается более 30 лет.
- Обе стороны сообщают о погибших.
- Мхитарян выступает за сборную Армении с 2007 года.
Источник: фейсбук Генриха Мхитаряна