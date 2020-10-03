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    Мхитарян – об армяно-азербайджанском конфликте: «Армянская нация под угрозой»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался на тему армяно-азербайджанских столкновений в Нагорном Карабахе. Там идут боевые действия, разрушается в том числе гражданская инфраструктура.

    «Против Нагорного Карабаха идут ожесточенные боевые действия. Азербайджанские войска бомбят Степанакерт, обстреливают гражданские объекты. Бомбардировки идут и по территории Армении. Ранены представители СМИ.

    Нагорный Карабах борется с международным терроризмом. Армянская нация под угрозой. Всеобщие мир и безопасность под угрозой. Призываю международное сообщество остановить военные действия», – написал Мхитарян.

    • Конфликт в Нагорном Карабахе с разной степенью эскалации продолжается более 30 лет.
    • Обе стороны сообщают о погибших.
    • Мхитарян выступает за сборную Армении с 2007 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: фейсбук Генриха Мхитаряна

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    03.10.2020 22:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1422

      ФК Пупсик 2 часа назад

      А он сам не угроза бюджетам клубов - так себе игрочишка, в топовых командах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2785

      mutabor0992 2 часа назад

      Амокачи14 а ты из чьих???Судя по нику ты вааще вчера с пальмы слез или упал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Genz 2 часа назад

      В 1991 г. В России была своя революция и не смогла влиять на войну в Карабахе .
      Сейчас Россия тоже не будет вмешиваться в конфликт, поскольку Пашинян отказался от дружбы с Россией в пользу американских марионеток.
      Просьба Пашиняна,сейчас вовлечь Россию в их разборки выглядит кощунством. Воюйте армяне сами

      2
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      Рейтинг: +2785

      mutabor0992 2 часа назад

      История о том как поссорились шашлычники с шаурмистами...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Maga Ingush 3 часа назад

      Подлые армяни, надо было думать об этом 30 леь назад, когда вы захотели построить счастье на чужом горе, вы только получаете по заслугам!

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