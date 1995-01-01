Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    «Зенит» – первая российская команда, которая в последнем туре группы Лиги чемпионов сыграет дома

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» «Зенит» проведет дома. Впервые в российской истории какая-либо команда закончит группу главного еврокубка дома.

    Как правило, УЕФА подстраивает календарь так, чтобы российские команды в декабре играли в гостях из-за вероятных морозов в России. Однако в случае с «Зенитом» отрицательная температура не проблема, так как «Газпром Арена» располагает крышей.

    • «Зенит» – действующий чемпион России, лидирует в таблице и сейчас.
    • Команда в первом туре Лиги чемпионов сыграет также дома – против «Брюгге».
    • В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9937

      DeStar 8 минут назад

      Охренительное «достижение»)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      SanInstructor 24 минуты назад

      да пофигу...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79515
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru