«Зенит» – первая российская команда, которая в последнем туре группы Лиги чемпионов сыграет дома

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» «Зенит» проведет дома. Впервые в российской истории какая-либо команда закончит группу главного еврокубка дома.

Как правило, УЕФА подстраивает календарь так, чтобы российские команды в декабре играли в гостях из-за вероятных морозов в России. Однако в случае с «Зенитом» отрицательная температура не проблема, так как «Газпром Арена» располагает крышей.