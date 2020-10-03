«Зенит» – первая российская команда, которая в последнем туре группы Лиги чемпионов сыграет дома

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» «Зенит» проведет дома. Впервые в российской истории какая-либо команда закончит группу главного еврокубка дома.
Как правило, УЕФА подстраивает календарь так, чтобы российские команды в декабре играли в гостях из-за вероятных морозов в России. Однако в случае с «Зенитом» отрицательная температура не проблема, так как «Газпром Арена» располагает крышей.
- «Зенит» – действующий чемпион России, лидирует в таблице и сейчас.
- Команда в первом туре Лиги чемпионов сыграет также дома – против «Брюгге».
- В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе.
Источник: Бомбардир.ру