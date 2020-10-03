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  • «Зенит» – первая российская команда, которая в последнем туре группы Лиги чемпионов сыграет дома

«Зенит» – первая российская команда, которая в последнем туре группы Лиги чемпионов сыграет дома

3 октября 2020, 00:41
11

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» «Зенит» проведет дома. Впервые в российской истории какая-либо команда закончит группу главного еврокубка дома.

Как правило, УЕФА подстраивает календарь так, чтобы российские команды в декабре играли в гостях из-за вероятных морозов в России. Однако в случае с «Зенитом» отрицательная температура не проблема, так как «Газпром Арена» располагает крышей.

  • «Зенит» – действующий чемпион России, лидирует в таблице и сейчас.
  • Команда в первом туре Лиги чемпионов сыграет также дома – против «Брюгге».
  • В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит
Комментарии (11)
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SanInstructor
1601675510
да пофигу...
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DeStar
1601676504
Охренительное «достижение»)
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ААМ
1601699449
Это благодаря всепогодному стадиону.
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portero
1601700670
Не факт что что даст преимущество...
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Tsigan
1601705797
Вот это я понимаю другой базар)
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Ганнибал Лектор
1601710798
В прошлом году не вышли из группы именно из-за последнего матча на выезде. Так что здесь это огромный плюс. Удачи Зениту!
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Хейтер Аларм
1601719181
В Краснодаре в декабре 7-10 градусов выше 0,выше, чем на севере Германии непонятно, почему там в последнем туре не играют
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vsespartak01
1601728129
от этой игры может зависеть дальнейшее выступление зенита!надо побеждать и все пойдет по нормальному сценарию!удачи!
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Spartak Piter
1602058602
Отлично)))) Борьба за 4е место будет до последнего матча.
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Каратель помойников
1602069696
а толку?
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