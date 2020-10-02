Журналист Скира: «ПСЖ» хочет подписать Эриксена

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Спортивный директор клуба Леонардо связался с агентом датского полузащитника и обсудил возможные варианты перехода. «Интер» пока не намерен продавать футболиста.

Даже не вздумайте недооценивать Эриксена. Он гений, просто скромный