Журналист Скира: «ПСЖ» хочет подписать Эриксена

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Спортивный директор клуба Леонардо связался с агентом датского полузащитника и обсудил возможные варианты перехода. «Интер» пока не намерен продавать футболиста.
- Ранее интерес к 28-летнему полузащитнику проявлял «Зенит». Команды не смогли договориться.
- «ПСЖ» может подписать Диего Косту.
Даже не вздумайте недооценивать Эриксена. Он гений, просто скромный
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (106,6 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.