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    Журналист Скира: «ПСЖ» хочет подписать Эриксена

    «ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

    Спортивный директор клуба Леонардо связался с агентом датского полузащитника и обсудил возможные варианты перехода. «Интер» пока не намерен продавать футболиста.

    Даже не вздумайте недооценивать Эриксена. Он гений, просто скромный

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (106,6 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4957

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Очень , слабый полузащитник !

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