Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба признан лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ

30 сентября 2020, 13:22
25

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020.

Лучшим игроком стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, лучшим тренером – Сергей Семак. Командой сезона признан чемпион России «Зенит».

Приз в номинации «Надежда» (лучший молодой игрок до 21 года) достался голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову. Также за вклад в разитие футбола отмечене экс-форвард сборной СССР Виктор Понедельник.

  • «Зенит» выиграл РПЛ второй сезон подряд.
  • Дзюба забил в прошлом сезоне РПЛ 17 мячей, став со своим одноклубником Сердаром Азмуном лучшим бомбардиром.

Источник: Телеграм-канал РФС
Зенит СССР Краснодар Дзюба Артем Понедельник Виктор Сафонов Матвей Семак Сергей
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1601463071
признал ГАЗСРЕМ----нет вопросов
Ответить
NewLife
1601465077
Там у них в наверху свой Брежнев завелся, чтобы всем своим медальки навешивать.
Ответить
_Marqella_
1601465661
И полетели московские жопы на орбиту...
Ответить
алдан2014
1601473256
Каков уровень лиги,нам показали еврокубки. Лучший игрок этой лиги никому не нужен в Европе,в топ 5 точно
Ответить
nik55
1601475255
тупые признают дерево лучшим------почему он не играет в сильнейших лигах Европы-----ответ потому что бревно ни кому не нужно
Ответить
ААМ
1601476941
Судя по ЧР это так. Но на уровне ЛЧ не очень. Но другие ещё хуже.
Ответить
paracetamol
1601480098
Это правильно, и с Понедельником согласен, хотя сегодня среда!
Ответить
vsespartak01
1601480820
прибежали тут на сайт из села кукуева:прибежали и насрали:парацетамолка и гандоша две чебурашки уевы!
Ответить
mamba9090909
1601483266
Всё по делу, Зенит ЧЕМПИОН!!!!
Ответить
paracetamol
1601500294
Справедливо и очень правильно!
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
Вчера, 23:29
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
3
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
Вчера, 22:00
Головин забил первый гол в сезоне
Вчера, 21:47
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
3
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
4
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+