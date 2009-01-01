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    Дзюба признан лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ

    Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020.

    Лучшим игроком стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, лучшим тренером – Сергей Семак. Командой сезона признан чемпион России «Зенит».

    Приз в номинации «Надежда» (лучший молодой игрок до 21 года) достался голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову. Также за вклад в разитие футбола отмечене экс-форвард сборной СССР Виктор Понедельник.

    • «Зенит» выиграл РПЛ второй сезон подряд.
    • Дзюба забил в прошлом сезоне РПЛ 17 мячей, став со своим одноклубником Сердаром Азмуном лучшим бомбардиром.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1951

      _Marqella_ 30 минут назад

      И полетели московские жопы на орбиту...

      1
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      Рейтинг: +5302

      Alekxei Z. 40 минут назад

      Ничего удивительного.
      Чемпион с отрывом , Дзюба один из лучших бомбардиров...
      Терпеть не могу бомжей и этого гон...на , но всё справедливо .

      0
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      Рейтинг: +3437

      NewLife 40 минут назад

      Там у них в наверху свой Брежнев завелся, чтобы всем своим медальки навешивать.

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      Рейтинг: +4642

      nik55 1 час назад

      признал ГАЗСРЕМ----нет вопросов

      2
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      Рейтинг: +21722

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Сейчас столичные пуканы рванут .

      1
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      Рейтинг: +2383

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 1 час назад

      вы все время в овне полные штаны стоите!вы только здесь бомжары и воняете!посмотри:начиная с ваших стонов и кончая сранья ваших конченых клонов!один ты столько вони изрыгаешь!

      1
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      Рейтинг: +21722

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 34 минуты назад

      Это всё так предсказуемо .

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      Рейтинг: -1153

      Бoрат 1 час назад

      Вот это новость !!! Гыгыгы .

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      Рейтинг: +3341

      afw13 > Бoрат 32 минуты назад

      однако... весьма неожиданно))

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      Рейтинг: +82

      Alex_MI_5 1 час назад

      Семак - лучший тренер. Это все, что нужно знать о данной премии

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      Рейтинг: +11524

      Garrincha58 > Alex_MI_5 57 минут назад

      это точно

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