Дзюба признан лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020.

Лучшим игроком стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, лучшим тренером – Сергей Семак. Командой сезона признан чемпион России «Зенит».

Приз в номинации «Надежда» (лучший молодой игрок до 21 года) достался голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову. Также за вклад в разитие футбола отмечене экс-форвард сборной СССР Виктор Понедельник.