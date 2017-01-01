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    «Спартак» и «Зенит» рассудит Кукуян. Карасев – на VAR

    Стало известно, кто рассудит матчи 10 тура Российской Премьер-лиги.

    Главным арбитром матча «Спартак»«Зенит» стал сочинец Павел Кукуян. Отвечать за работу системы VAR будет москвич Сергей Карасев.

    «Уфа»«Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Чеботарев.

    «Тамбов»«Арсенал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Урал»ЦСКА: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Румянцев.

    «Спартак»«Зенит»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Локомотив»«Химки»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Анохин.

    «Рубин»«Ахмат»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Сочи»«Ростов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

    «Динамо»«Краснодар»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Зуев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      nosovaianayen 2 минуты назад

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      Рейтинг: +8473

      paracetamol 14 минут назад

      Хухуян, несмотря на фамилию, судит более-менее объективно. Наверно армянская диаспора обязала.

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      Рейтинг: +13152

      vladimir-7 16 минут назад

      В этой игре судьи особо влиять на игру не будут, необходимое влияние
      будет в других играх, а этот матч завершится вничью и может быть 1:1.

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      Рейтинг: +613

      Spirit_78 1 час назад

      ЗАГОВОР!!! Нужно заранее всех судей пожизненно дисквалифицировать за то, что посмели быть назначенными на матч СПАРТАКА!

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      Рейтинг: +13152

      vladimir-7 > Spirit_78 11 минут назад

      Необходимо отлучить Газпром от футбольного финансирования
      РФС и РПЛ, пусть занимается Северным потоком-2, который
      достроить не может.

      2
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      Рейтинг: +6670

      alp 1 час назад

      кого бы не назначили спартак на всех уровнях будет готовить общественность к скандалу.. будут стелить соломку

      2
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      Рейтинг: +574

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 час назад

      Надеюсь без скандала обойдёмся
      Хочется просто посмотреть на красивый футбол а не каждый раз обсуждать, кто-то кому то подсуживал

      2
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      Рейтинг: +6670

      alp > MEHROJ ЗЕНИТ 1 час назад

      даже если судьи будут подсуживать спартаку но выиграет Зенит, ору будет недели на 2. проверено и прогарантированно.

      2
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      Рейтинг: -282

      Аден 1 час назад

      кукяна проплачена бЗенитом судейка. Бомжи подстраховываются.

      -1
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      Рейтинг: +2294

      Kollljan 1 час назад

      Вот Спартачок подсуетился, - эти будут хором дудеть в пользу Спартака!

      2
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      Рейтинг: +18340

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кукуян на поле, Карасёв на VAR, Вилков за спиной Карасёва на подстраховке... Песня!!!..

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