Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» и «Зенит» рассудит Кукуян. Карасев – на VAR

30 сентября 2020, 10:26
18

Стало известно, кто рассудит матчи 10 тура Российской Премьер-лиги.

Главным арбитром матча «Спартак»«Зенит» стал сочинец Павел Кукуян. Отвечать за работу системы VAR будет москвич Сергей Карасев.

«Уфа»«Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Тамбов»«Арсенал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал»ЦСКА: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Румянцев.

«Спартак»«Зенит»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Локомотив»«Химки»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Анохин.

«Рубин»«Ахмат»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи»«Ростов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо»«Краснодар»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Зуев.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карасев Сергей Кукуян Павел
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1601450996
Кукуян на поле, Карасёв на VAR, Вилков за спиной Карасёва на подстраховке... Песня!!!..
Ответить
Kollljan
1601451404
Вот Спартачок подсуетился, - эти будут хором дудеть в пользу Спартака!
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1601453508
Надеюсь без скандала обойдёмся Хочется просто посмотреть на красивый футбол а не каждый раз обсуждать, кто-то кому то подсуживал
Ответить
alp
1601453525
кого бы не назначили спартак на всех уровнях будет готовить общественность к скандалу.. будут стелить соломку
Ответить
Spirit_78
1601453734
ЗАГОВОР!!! Нужно заранее всех судей пожизненно дисквалифицировать за то, что посмели быть назначенными на матч СПАРТАКА!
Ответить
paracetamol
1601456725
Хухуян, несмотря на фамилию, судит более-менее объективно. Наверно армянская диаспора обязала.
Ответить
nosovaianayen
1601457470
Xочу CEКCА Cрочнo! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, просто региструйся и уже через чаcик будeшь *******.---- https://bit.vodka/xsex
Ответить
portero
1601461587
Без истерик хз кто чего насвистит, я так понимаю все на свой работе супера и без косяков работают, вот у меня проскакивает иногда, чуток спешки и неизменно что-нибудь недосмотришь, хорошо что часто исправить можно без последствий... а у судей конечно ВАР должен исправлять и косяки ВАР уже ничем не объяснить.....
Ответить
dva064
1601486867
Ну как же без Карасёва???он в последних матчах столько накосячил что пора ему в отпуск на пару годков,,,
Ответить
zigbert
1601488404
От судьи будет зависеть в каком русле будет проходить матч. Но главное чтобы не было грубых ошибок повлиявших на результат. А у нас получается что судьи в поле и на ВАРе работают сами по себе.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
12
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+