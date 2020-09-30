«Спартак» и «Зенит» рассудит Кукуян. Карасев – на VAR

Стало известно, кто рассудит матчи 10 тура Российской Премьер-лиги.

Главным арбитром матча «Спартак» – «Зенит» стал сочинец Павел Кукуян. Отвечать за работу системы VAR будет москвич Сергей Карасев.

«Уфа» – «Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Тамбов» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал» – ЦСКА: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Румянцев.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Анохин.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Зуев.