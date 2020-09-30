Дест прилетел в Испанию, чтобы подписать контракт с «Барселоной»

Защитник «Аякса» Серджино Дест прибыл в столицу Каталонии для завершения трансфера в «Барселону».

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист подпишет контракт с «Барсой» до 2025 года. Сумма сделки – 25 миллионов евро.