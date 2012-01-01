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    Дест прилетел в Испанию, чтобы подписать контракт с «Барселоной»

    Защитник «Аякса» Серджино Дест прибыл в столицу Каталонии для завершения трансфера в «Барселону».

    Ранее сообщалось, что 19-летний футболист подпишет контракт с «Барсой» до 2025 года. Сумма сделки – 25 миллионов евро.

    • Дест – воспитанник «Аякса».
    • В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Альфредо Мартинеса

    Испанский спортивный журналист, ведущий на радио Onda Cero. Аудитория в твиттере - 214,8 тысяч подписчиков.

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