Дест прилетел в Испанию, чтобы подписать контракт с «Барселоной»

Защитник «Аякса» Серджино Дест прибыл в столицу Каталонии для завершения трансфера в «Барселону».
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист подпишет контракт с «Барсой» до 2025 года. Сумма сделки – 25 миллионов евро.
- Дест – воспитанник «Аякса».
- В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.
Источник: твиттер Альфредо Мартинеса
Испанский спортивный журналист, ведущий на радио Onda Cero. Аудитория в твиттере - 214,8 тысяч подписчиков.