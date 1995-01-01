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    Журналист Скира: «Завтра Дест прибудет в расположение «Барселоны»

    Защитник Серджино Дест на следующей неделе подпишет контракт с «Барселоной». С партнерами по «Аяксу» он уже попрощался.

    «В понедельник, 28 сентября, Дест прилетит в Барселону, чтобы подписать с «Барселоной» контракт до 2025 года. Сумма сделки – 25 миллионов евро», – написал Николо Скира.

    • Дест – воспитанник «Аякса».
    • В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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