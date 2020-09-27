Журналист Скира: «Завтра Дест прибудет в расположение «Барселоны»

Защитник Серджино Дест на следующей неделе подпишет контракт с «Барселоной». С партнерами по «Аяксу» он уже попрощался.
«В понедельник, 28 сентября, Дест прилетит в Барселону, чтобы подписать с «Барселоной» контракт до 2025 года. Сумма сделки – 25 миллионов евро», – написал Николо Скира.
- Дест – воспитанник «Аякса».
- В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.