Защитник Дест попрощался с «Аяксом» перед переходом в «Барселону»

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест вскоре подпишет контракт с «Барселоной». Он попрощался с амстердамцами.

«Дест попрощался с партнерами. Впереди путешествие в Барселону», – сообщил Херард Ромеро.

Дест – воспитанник «Аякса».

В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.

Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.

Журналист Балаге: «Барселона» в начале следующей недели купит защитника «Аякса» Деста