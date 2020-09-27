Защитник Дест попрощался с «Аяксом» перед переходом в «Барселону»

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест вскоре подпишет контракт с «Барселоной». Он попрощался с амстердамцами.
«Дест попрощался с партнерами. Впереди путешествие в Барселону», – сообщил Херард Ромеро.
- Дест – воспитанник «Аякса».
- В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.
Журналист Балаге: «Барселона» в начале следующей недели купит защитника «Аякса» Деста
Источник: твиттер Херарда Ромеро
Спортивный журналист радиостанции RAC1. Аудитория в твиттере - более 192,8 тысячи подписчиков.