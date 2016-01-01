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    Защитник Дест попрощался с «Аяксом» перед переходом в «Барселону»

    Правый защитник «Аякса» Серджино Дест вскоре подпишет контракт с «Барселоной». Он попрощался с амстердамцами.

    «Дест попрощался с партнерами. Впереди путешествие в Барселону», – сообщил Херард Ромеро.

    • Дест – воспитанник «Аякса».
    • В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.

    Журналист Балаге: «Барселона» в начале следующей недели купит защитника «Аякса» Деста

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    Источник: твиттер Херарда Ромеро

    Спортивный журналист радиостанции RAC1. Аудитория в твиттере - более 192,8 тысячи подписчиков.

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