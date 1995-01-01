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    Журналист Балаге: «Барселона» в начале следующей недели купит защитника «Аякса» Деста

    Правый защитник «Аякса» Серджино Дест продолжит карьеру в «Барселоне».

    По информации журналиста Гильема Балаге, сделка будет оформлена в начале следующей недели. Ее детали не указываются.

    • Дест – воспитанник «Аякса».
    • В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Гильема Балаге

    Испанский журналист. Работает на BBC Radio 5 Live, LaLigaTV, Diario Sport. В твиттере на него подписано более миллиона человек.

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