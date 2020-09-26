Журналист Балаге: «Барселона» в начале следующей недели купит защитника «Аякса» Деста

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест продолжит карьеру в «Барселоне».
По информации журналиста Гильема Балаге, сделка будет оформлена в начале следующей недели. Ее детали не указываются.
- Дест – воспитанник «Аякса».
- В сезоне-2019/20 игрок провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость американского фулбека – 18 миллионов евро.
Источник: Твиттер Гильема Балаге
Испанский журналист. Работает на BBC Radio 5 Live, LaLigaTV, Diario Sport. В твиттере на него подписано более миллиона человек.