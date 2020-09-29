Ловчев: «Если «Спартак» хочет вернуть старый ромб, ему надо договариваться о финансовых условиях с нашим обществом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал идею московского клуба временно вернуть старую эмблему.

«Болельщики сами просят вернуть исконный ромб без футбольного мяча, который был добавлен при Червиченко. Было обидно слышать, что «Спартак» основан в 1922 году, ведь спортивное общество появилось только в 1935 году. Возвращение логотипа может ознаменовать воссоединение общества и клуба, поскольку они не могут существовать порознь.

Сейчас этот товарный знак принадлежит спортивному обществу «Спартак», поэтому, если клуб действительно хочет вернуть старый ромб в 2022 году, то представителям «Спартака» надо будет договариваться о финансовых условиях с обществом, председателем которого являюсь я. Наше общество тоже должно на что-то жить. Но по этому вопросу с нами пока никто не связывался», — сказал Ловчев.