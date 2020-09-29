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  • Ловчев: «Если «Спартак» хочет вернуть старый ромб, ему надо договариваться о финансовых условиях с нашим обществом»

Ловчев: «Если «Спартак» хочет вернуть старый ромб, ему надо договариваться о финансовых условиях с нашим обществом»

29 сентября 2020, 15:44
24

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал идею московского клуба временно вернуть старую эмблему.

«Болельщики сами просят вернуть исконный ромб без футбольного мяча, который был добавлен при Червиченко. Было обидно слышать, что «Спартак» основан в 1922 году, ведь спортивное общество появилось только в 1935 году. Возвращение логотипа может ознаменовать воссоединение общества и клуба, поскольку они не могут существовать порознь.

Сейчас этот товарный знак принадлежит спортивному обществу «Спартак», поэтому, если клуб действительно хочет вернуть старый ромб в 2022 году, то представителям «Спартака» надо будет договариваться о финансовых условиях с обществом, председателем которого являюсь я. Наше общество тоже должно на что-то жить. Но по этому вопросу с нами пока никто не связывался», — сказал Ловчев.

  • В 1998 году руководство «Спартака» было вынуждено поместить мяч на эмблему после того, как не смогло договориться со спортивным обществом «Спартак» о правах на использование традиционной эмблемы.
  • Руководство московского клуба рассматривает вариант с возвращением в 2022 году старой эмблемы клуба – красно-белого ромба без футбольного мяча внутри буквы «С».
  • Эмблема без футбольного мяча использовалась «Спартаком» с 1935 по 1997 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (24)
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Павелий
1601384210
"председателем которого являюсь я" = "хочу много денег".
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JTherry
1601384244
Ловчев: "Спартак я, конечно, люблю, но свой карман ближе к телу пришит..."
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portero
1601385199
Даааа родная душа... но деньнюжки мне.....
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NewLife
1601385623
Надо же, приватизировал интеллектуальную собственность Спартака. Скоро за само слово Спартак будут деньги требовать.
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Хейтер Аларм
1601386685
Свиньи есть свиньи... Если дело касается денег, то готовы и собственный клуб обобрать....
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lordmrv
1601387234
Ловчев, иди шпалу запатентуй и с РЖД бери деньги за использование. Нашелся председатель общества, блин.
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zigbert
1601388653
Вот уж не думал что Ловчев до такого может дойти. Раскрыл всю свою сущность.
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кран
1601393984
Спартаку надо договариваться со Спартаком) Дожили)))
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Nevsky_RU
1601396564
Вот он какой, срамтаковский дух))
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Hektor 84
1601398820
Вот так Ловчев пробарыжил мини футбольный Спартак! Я бы этого товарища гнал поганой метлой из общества ветеранов! Зато на срач тв с пеной у рта трясущимися руками всех обсирает. Тот не такой, а этот не достоин.
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