Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Ловчев: «Если «Спартак» хочет вернуть старый ромб, ему надо договариваться о финансовых условиях с нашим обществом»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал идею московского клуба временно вернуть старую эмблему.

    «Болельщики сами просят вернуть исконный ромб без футбольного мяча, который был добавлен при Червиченко. Было обидно слышать, что «Спартак» основан в 1922 году, ведь спортивное общество появилось только в 1935 году. Возвращение логотипа может ознаменовать воссоединение общества и клуба, поскольку они не могут существовать порознь.

    Сейчас этот товарный знак принадлежит спортивному обществу «Спартак», поэтому, если клуб действительно хочет вернуть старый ромб в 2022 году, то представителям «Спартака» надо будет договариваться о финансовых условиях с обществом, председателем которого являюсь я. Наше общество тоже должно на что-то жить. Но по этому вопросу с нами пока никто не связывался», — сказал Ловчев.

    • В 1998 году руководство «Спартака» было вынуждено поместить мяч на эмблему после того, как не смогло договориться со спортивным обществом «Спартак» о правах на использование традиционной эмблемы.
    • Руководство московского клуба рассматривает вариант с возвращением в 2022 году старой эмблемы клуба – красно-белого ромба без футбольного мяча внутри буквы «С».
    • Эмблема без футбольного мяча использовалась «Спартаком» с 1935 по 1997 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4785

      Рубинище 12 минут назад

      Дружба дружбой, а деньги врозь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      кран 18 минут назад

      Спартаку надо договариваться со Спартаком) Дожили)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      gor77 26 минут назад

      Я не болельщик "Спартака", но странно читать, что болельщики этого клуба плохо знают историю.
      Увы, но общество "Спартак" и ФК "Спартак" - это разные структуры. Юридически разные.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13698

      silver29 > gor77 18 минут назад

      Вот если бы ты был болельщиком Спартака, то знал, что инициатором создания добровольного спортивного общества Спартак был Косарев (надеюсь не надо писать кто это ?) Он же по легенде и ввел название Спартак, затем его имя убрали из истории, а в составе профсоюзного общества возникли клубы по разным видам спорта. Барыжить начали в 1991 когда стали приХватизировать все и вся, Ловчев из этих шустрил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1340

      gor77 > silver29 8 минут назад

      В том то и дело, что знаю. А также и то, что создателей было три человека - Косарев, Николай Старостин и Павлов. И даже про легенду, кто нарисовал эмблему. Но вам то от этого теперь не легче. )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7052

      piligrim1986 29 минут назад

      а как же "Люби Спартак в себе"? или когда речь о бабле, то остальное второстепенно?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13698

      silver29 30 минут назад

      Ну да барыга Ловчев унаследовал логотип от самих братьев Старостиных ((( мелкий лавочник паразитирующий на клубе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18322

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Как говорится, торг здесь уместен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11144

      KLIM777 32 минуты назад

      Ловчев тоже хочет денег. Подарите ему волгу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13698

      silver29 > KLIM777 29 минут назад

      в масштабе 1:25

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      loko1982 40 минут назад

      А на сайте общества в разделе "Руководство" председателем значится Слушаев, а Ловчев - одним из 3-ёх замов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6468

      FanatSerj 43 минуты назад

      Вот тебе и нашелся Председатель поросячьего совхоза ))) Да простят меня болелы Спартака. Тут мне кажется из принципа надо ему этот ромб в зад ввернуть и пусть им до смерти гордиться, там уж не много осталось.
      У Зенита например там и без всяких председателей символику поменяли, пожужули недельку и привыкли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      balam 1 час назад

      Серафимыч не продешеви.кикнадза **** заразный штоле

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79419
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru