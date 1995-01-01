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    Грасия не включил Черышева в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»

    Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия огласил список футболистов для подготовки к матчу четвертого тура Примеры против «Реал Сосьедада». В нем не оказалось россиянина Дениса Черышева.

    На прошлой неделе Черышев вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, но в выходные с «Уэской» не играл (1:1).

    • Матч с «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 29 сентября.
    • Черышев сыграл только в одном матче текущего сезона.
    • Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет отпустить Черышева в другой клуб.

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    Источник: твиттер «Валенсии»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +41944

      portero 18 минут назад

      Черышев хрустальный, ему играть опасно для здоровья...

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      Рейтинг: +4933

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Грасия не включил...а Черчесов включил ! Чем , думает -неизвестно ?!

      0
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      Рейтинг: +10030

      Skull_Boy 1 час назад

      Зато в сборной

      0
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