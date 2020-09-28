Грасия не включил Черышева в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия огласил список футболистов для подготовки к матчу четвертого тура Примеры против «Реал Сосьедада». В нем не оказалось россиянина Дениса Черышева.
На прошлой неделе Черышев вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, но в выходные с «Уэской» не играл (1:1).
- Матч с «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 29 сентября.
- Черышев сыграл только в одном матче текущего сезона.
- Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет отпустить Черышева в другой клуб.
Источник: твиттер «Валенсии»