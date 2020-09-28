Созин: «Черчесов пригласил певца Шуфутинского на матчи Лиги наций. Он готов ходить на футбол регулярно»

Андрей Созин, член Комитета по этике РФС, рассказал о знакомстве главного тренера сборной России Станислава Черчесова с певцом Михаилом Шуфутинским. Артист вскоре может появиться на матчах.

«Михаил Шуфутинский — очень спортивный человек, он сам занимается плаванием. Когда он жил в Америке, то ходил на НХЛ и НБА. Футбола там мало, а у нас тут — совсем другое дело! Вчера у Игоря Лебедева, известного болельщика «Локомотива», был день рождения. Так как у меня есть ложа на стадионе ЦСКА, он предложил отпраздновать его всем вместе на дерби. Шуфутинский тоже согласился.

Как раз обсуждали вчера — последний раз он был на футболе аж 53 года назад, на матче СССР — Уругвай. Ему так понравилось зрелище, что хочет теперь всегда ходить на стадион! Он был на позитиве, оценил европейский уровень обслуживания. Хотя мы сидели в ложе, Шуфутинский все время следил за фанатской трибуной. Отметил организацию и даже то, что все были в масках. Болел он вчера, конечно, за ЦСКА!

Они знакомы со Станиславом Черчесовым. Вчера успели обсудили матчи сборной, которые пройдут на следующей неделе. Черчесов даже пригласил его на Лигу наций, если будут открыты трибуны. Шуфутинский готов теперь ходить на футбол регулярно, если график его турне и гастролей не будет накладываться. Ему очень понравился и сам футбол, и атмосфера. Сказал, что часто смотрит матчи по телевизору, но на стадионе все совсем иначе», – сказал Созин Sport24.