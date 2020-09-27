Гончаренко – о поражении «Локомотиву»: «Нападающие должны забивать голы. Не надо ждать, что соперник даст создать много моментов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру своей команды в матче с «Локомотивом».

– Вместе с Гайчем должен был выйти Васин. Почему оставили в запасе?

– Витя очень долго переодевался и забыл щитки в раздевалке – это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть.

– Чалов должен был сравнивать счет. Его промахи – из области психологии?

– Нападающие, конечно, должны забивать голы, особенно в такой тяжелой ситуации. Не надо ждать, что «Локомотив» даст создать много моментов. Каждым нужно распоряжаться рачительно. К сожалению, у Феди не получилось. По самоотдаче претензий к нему нет. Хотя, конечно, в этой ситуации надо было бить.

– Как оцените удаление и игру Бистровича? Получил шанс, вышел в старте, а в итоге – два фола, две карточки, подвел команду.

– Два фола в атаке – так еще надо умудриться. Не оправдываю его. Во втором случае и фола как такового не было. Но два фола в атаке – просто констатируем.