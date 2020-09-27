Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко – о поражении «Локомотиву»: «Нападающие должны забивать голы. Не надо ждать, что соперник даст создать много моментов»

Гончаренко – о поражении «Локомотиву»: «Нападающие должны забивать голы. Не надо ждать, что соперник даст создать много моментов»

27 сентября 2020, 22:14
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру своей команды в матче с «Локомотивом».

– Вместе с Гайчем должен был выйти Васин. Почему оставили в запасе?

– Витя очень долго переодевался и забыл щитки в раздевалке – это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть.

– Чалов должен был сравнивать счет. Его промахи – из области психологии?

– Нападающие, конечно, должны забивать голы, особенно в такой тяжелой ситуации. Не надо ждать, что «Локомотив» даст создать много моментов. Каждым нужно распоряжаться рачительно. К сожалению, у Феди не получилось. По самоотдаче претензий к нему нет. Хотя, конечно, в этой ситуации надо было бить.

– Как оцените удаление и игру Бистровича? Получил шанс, вышел в старте, а в итоге – два фола, две карточки, подвел команду.

– Два фола в атаке – так еще надо умудриться. Не оправдываю его. Во втором случае и фола как такового не было. Но два фола в атаке – просто констатируем.

  • «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и поднялся на шестое место.
  • Команда Гончаренко опустилась на четвертую строчку.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA57
1601236128
Нападающие должны забивать голы. Чалов этого не умеет. Пускай другие играют, а он мячи подает!
Ответить
житель СПб
1601237428
Да, это так. Но и тренер отвечает за подготовку и выбор игроков на игру!
Ответить
petlyra
1601250326
При Ганчаренко команда никогда не повзрослеет. Глупые удаления, глупые ошибки. В случае с голом опять не разобрались, Смолов один остался, защита смотрела футбол. Впереди ничего, если Влашич уедет, то вообще непонятно что будет. Деньги такие потратили, непонятно что купили.
Ответить
Niko
1601264419
Беззубо выглядела команда. Васина думаю вообще пора отправлять искать щитки в какой то другой команде. Гончаренко нужно поработать над стандартами, вообще удивлял этот маразм с угловыми, подача верхом и все, у этих там такие шпалы, и наши карлики. Ни одной попытки розыгрыша. И заметил интересную тенденцию, решил не смотреть футбол результат есть, судя по обзорам и игра есть. Тут время было и трансляция по телеку, смотрю и полтора часа времени потрачено ни о чем. Третью игру за год посмотрел и все игры никакие. Похоже я антиталисман)))))
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1601265912
Начнёт опять закатывать истерику. То уйду , то не уйду..
Ответить
ab15488
1601268471
Вроде сперва радость была, наконец то ЦСКА раскошелился аж на 4х новичков. Но чемпионат идёт, а новички дружно лавку полируют. Эджуке бегает быстро, но бестолково, часто мяч теряет. Гайч пока авансы не оправдывает, фукс - неизвестный набор букв. Брать молодых и перспективных хорошо, когда есть опытный костяк команды, а когда и костяка нет, то и молодняк потеряется
Ответить
mamba9090909
1601269383
Господа редакторы, тренер ЦСКА Ганчаренко, а не Гончаренко.
Ответить
paracetamol
1601271604
А тренер должен тренировать, а не сопли жевать!
Ответить
Plyash
1601271901
Какое умное изречение Гончара,а я то думал,что нападающие не должны голы забивать.Оказалось,должны забивать.Ну так научи,коуч.
Ответить
acor94
1601272306
А как они будут их забивать сидя на банке? Ни одного нападающего в старте!
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+