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    Гончаренко – о поражении «Локомотиву»: «Нападающие должны забивать голы. Не надо ждать, что соперник даст создать много моментов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру своей команды в матче с «Локомотивом».

    – Вместе с Гайчем должен был выйти Васин. Почему оставили в запасе?

    – Витя очень долго переодевался и забыл щитки в раздевалке – это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть.

    – Чалов должен был сравнивать счет. Его промахи – из области психологии?

    – Нападающие, конечно, должны забивать голы, особенно в такой тяжелой ситуации. Не надо ждать, что «Локомотив» даст создать много моментов. Каждым нужно распоряжаться рачительно. К сожалению, у Феди не получилось. По самоотдаче претензий к нему нет. Хотя, конечно, в этой ситуации надо было бить.

    – Как оцените удаление и игру Бистровича? Получил шанс, вышел в старте, а в итоге – два фола, две карточки, подвел команду.

    – Два фола в атаке – так еще надо умудриться. Не оправдываю его. Во втором случае и фола как такового не было. Но два фола в атаке – просто констатируем.

    • «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и поднялся на шестое место.
    • Команда Гончаренко опустилась на четвертую строчку.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3841

      житель СПб 21 минуту назад

      Да, это так. Но и тренер отвечает за подготовку и выбор игроков на игру!

      0
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      Рейтинг: +3344

      Cleaner 23 минуты назад

      Бистрович. Там скорее первого фола не было...

      0
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      Рейтинг: +3344

      Cleaner 42 минуты назад

      А тренер команде зачем? Вот с чем разобраться бы в первую очередь...

      2
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      Рейтинг: +1375

      CSKA57 43 минуты назад

      Нападающие должны забивать голы. Чалов этого не умеет. Пускай другие играют, а он мячи подает!

      2
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      Рейтинг: +885

      elessar arnor 1 час назад

      лучше расскажи,почему игра в атаке была, угу, впервые, настолько посредственная? расскажи о том, как ты не можешь выстроить командную игру, не на индивидуалке Влашича и Марио вытаскивать, а полноценная командная игра?

      Локо без Крыховяка, Баринова, Ал Миранчука обула картофана

      сомнительный тренер..

      3
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      Рейтинг: +16867

      bset 1 час назад

      Катали, катали мяч, а потом так просто взяли и пропустили на ровном месте. Ну и Бистрович, конечно, мог бы подумать, что надо аккуратнее играть. В общем, проблемы те же - в середине все более-менее, а завершать некому. Только если шальной от Влашича, Бистровича или Облякова залетит. Иначе никак.

      2
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      Рейтинг: +885

      elessar arnor > bset 1 час назад

      обл я к забивает то редко, да и не левша он, оч криво бьет для левши

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      Рейтинг: +16867

      bset > elessar arnor 1 час назад

      Все забивают редко. А нападающие и вовсе не забивают. Отсюда и низкая результативность.

      3
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      Рейтинг: +2197

      Genz 1 час назад

      Грамотно сыграла середина и защита Локомотива,и гении влашич и эджуке выглядели какашками. Ничего не смогли показать.
      Какая теперь цена за влашича?
      ЦСКА точно переплатил

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