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    Николич – об игре Игнатьева с ЦСКА: «Счастлив, что у меня есть такой вингер»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды в дерби с ЦСКА.

    «Поздравляю команду. Доволен тем, что сегодня увидел. Молодцы, бойцы! Мы заслужили три очка.

    Забили один, но дважды били в перекладину, попали в штангу. Могли бы закрывать вопрос о результате раньше. Очень важные три очка. В последних трех матча не пропускаем, несмотря на тяжелый график. Я увидел команду на поле – браво!

    Я слышал критику в адрес «Локомотива»: что потеряли лидера, что молодые играют хуже. Хочу сказать спасибо, что сделали мою работу: я повторял игрокам слова из СМИ и таким образом их мотивировал.

    Счастлив, что выиграли, и это главное для меня. Игнатьев — очень качественный игрок. Он может играть и слева, и справа. Счастлив, что у меня такой вингер», – сказал Николич.

    • «Локомотив» выиграл со счетом 1:0 и поднялся на шестое место.
    • ЦСКА опустился на четвертую строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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