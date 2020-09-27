Николич – об игре Игнатьева с ЦСКА: «Счастлив, что у меня есть такой вингер»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды в дерби с ЦСКА.

«Поздравляю команду. Доволен тем, что сегодня увидел. Молодцы, бойцы! Мы заслужили три очка.

Забили один, но дважды били в перекладину, попали в штангу. Могли бы закрывать вопрос о результате раньше. Очень важные три очка. В последних трех матча не пропускаем, несмотря на тяжелый график. Я увидел команду на поле – браво!

Я слышал критику в адрес «Локомотива»: что потеряли лидера, что молодые играют хуже. Хочу сказать спасибо, что сделали мою работу: я повторял игрокам слова из СМИ и таким образом их мотивировал.

Счастлив, что выиграли, и это главное для меня. Игнатьев — очень качественный игрок. Он может играть и слева, и справа. Счастлив, что у меня такой вингер», – сказал Николич.