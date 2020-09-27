Магнуссон: «Всем российским игрокам советую попробовать себя в более сильных чемпионатах»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рекомендует российским футболистам покидать РПЛ. Сам исландец приехал в Россию из английского «Бристоль Сити».

— В одном из интервью мы с тобой говорили о том, что молодые российские футболисты зачастую боятся выйти из зоны комфорта. Ты рассказывал о целеустремленности исландцев, вспоминал, как параллельно с тренировками подстригал и утаптывал газон по восемь часов в день, как в 16 лет махнул в Турин, чтобы развиваться, хотя тебя все отговаривали, а нашим игрокам советовал выполнять больше дополнительных упражнений и не бояться менять среду. Александр Головин и Алексей Миранчук совершили крутой поступок?

— Да, я очень рад за этих парней. Наверняка «Локомотив» предлагал Миранчуку денег больше, чем «Аталанта», но он решился на переезд, чтобы развиваться. Надеюсь, его футбольные качества будут понемногу прокачиваться в топовой лиге. Россия — та страна, из чемпионата которой молодому игроку очень сложно заставить себя уехать. Но нужно бросить себе вызов. Либо ты заиграешь в Европе, либо вернешься сюда, поджав хвост. Я буду следить за тем, как Миранчук адаптируется в Италии. Считаю, что это хорошая лига для него. Всем российским молодым игрокам, у кого хватает качеств, я советую попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Если не получится — всегда можно будет приехать обратно.

— Тогда вопрос неизбежный — кто из армейской молодежи способен заиграть в Европе?

— Многие, я действительно так считаю. Главное — правильный менталитет, подход к себе: не бояться, все время быть нацеленным на развитие. Чалов мог бы легко играть в Англии и Италии. Игорю Дивееву Англия тоже очень подходит, он сильный, мощный защитник. Но сначала нужно как следует проявить себя в России, возможно, выиграть с ПФК ЦСКА первый серьезный титул — это будет правильно. И вот тогда со спокойной совестью пробовать свои силы в Европе.