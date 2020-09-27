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  • Магнуссон: «Всем российским игрокам советую попробовать себя в более сильных чемпионатах»

Магнуссон: «Всем российским игрокам советую попробовать себя в более сильных чемпионатах»

27 сентября 2020, 14:36
12

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рекомендует российским футболистам покидать РПЛ. Сам исландец приехал в Россию из английского «Бристоль Сити».

— В одном из интервью мы с тобой говорили о том, что молодые российские футболисты зачастую боятся выйти из зоны комфорта. Ты рассказывал о целеустремленности исландцев, вспоминал, как параллельно с тренировками подстригал и утаптывал газон по восемь часов в день, как в 16 лет махнул в Турин, чтобы развиваться, хотя тебя все отговаривали, а нашим игрокам советовал выполнять больше дополнительных упражнений и не бояться менять среду. Александр Головин и Алексей Миранчук совершили крутой поступок?

— Да, я очень рад за этих парней. Наверняка «Локомотив» предлагал Миранчуку денег больше, чем «Аталанта», но он решился на переезд, чтобы развиваться. Надеюсь, его футбольные качества будут понемногу прокачиваться в топовой лиге. Россия — та страна, из чемпионата которой молодому игроку очень сложно заставить себя уехать. Но нужно бросить себе вызов. Либо ты заиграешь в Европе, либо вернешься сюда, поджав хвост. Я буду следить за тем, как Миранчук адаптируется в Италии. Считаю, что это хорошая лига для него. Всем российским молодым игрокам, у кого хватает качеств, я советую попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Если не получится — всегда можно будет приехать обратно.

— Тогда вопрос неизбежный — кто из армейской молодежи способен заиграть в Европе?

— Многие, я действительно так считаю. Главное — правильный менталитет, подход к себе: не бояться, все время быть нацеленным на развитие. Чалов мог бы легко играть в Англии и Италии. Игорю Дивееву Англия тоже очень подходит, он сильный, мощный защитник. Но сначала нужно как следует проявить себя в России, возможно, выиграть с ПФК ЦСКА первый серьезный титул — это будет правильно. И вот тогда со спокойной совестью пробовать свои силы в Европе.

  • Магнуссон играет в России с 2018 года.
  • До Чемпионшипа он выступал в Италии.
  • Главное достижение в карьере Магнуссона – Суперкубок России с ЦСКА.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (12)
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алдан2014
1601209740
Нашим зона покоя и больших денег за правильный паспорт больше прельщает
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DeStar
1601211445
если бы появилась какая-то "массовость" в переходах. Т.е прямо повалили бы в европу. кто в клуб поскромнее, кто в лигу скромнее и так далее. То я уверен, молодежи бы заиграло не мало. Если бы с зенита, краснодара, спартака, цска, динамо, локо, взять по 2-3 молодняка перспективного и отправить всех в бетисы, ньюкаслы какик сассуоло, то заигравшие бы были, уверен что и не 1. Но всем лень. Лень учить языки, лень перестраиваться, ибо рос футбол унылый, а там и бегать надо больше. И зп даже порой ниже.. конечно, зачем им туда..
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Алехсбургер.
1601211615
А что тогда здесь делаешь ты,ХерДур.? А ,ну по теории, в РПЛ должны играть только люди с такими именами.. Ну да,ну да..(
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vladimir-7
1601219844
Рекомендация правильная, но наши футболисты находятся в таких комфортных условиях, что им даже думать о переходе в сильные зарубежные клубы нет смысла, ведь там зарплата значительно ниже, а требования к тренировкам и играм намного выше, чем в командах РПЛ. Поэтому, нашим игрокам в РПЛ ЗП должна быть значительно ниже, чем ЗП аналогичных игроков европейских клубов и только поощрения игроков в РПЛ, должны быть при высоких их личных показателях в играх.
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Arrow10
1601224853
одно могу сказать , для локо с такой игрой , только можно распрощаться с ЛЧ.
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general.lizyukov
1601231725
да щас, поедут они с миллионных зарплат на скромные 100-150 тысяч им футбол не нужен, им бабло надо
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