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    Магнуссон: «Всем российским игрокам советую попробовать себя в более сильных чемпионатах»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рекомендует российским футболистам покидать РПЛ. Сам исландец приехал в Россию из английского «Бристоль Сити».

    — В одном из интервью мы с тобой говорили о том, что молодые российские футболисты зачастую боятся выйти из зоны комфорта. Ты рассказывал о целеустремленности исландцев, вспоминал, как параллельно с тренировками подстригал и утаптывал газон по восемь часов в день, как в 16 лет махнул в Турин, чтобы развиваться, хотя тебя все отговаривали, а нашим игрокам советовал выполнять больше дополнительных упражнений и не бояться менять среду. Александр Головин и Алексей Миранчук совершили крутой поступок?

    — Да, я очень рад за этих парней. Наверняка «Локомотив» предлагал Миранчуку денег больше, чем «Аталанта», но он решился на переезд, чтобы развиваться. Надеюсь, его футбольные качества будут понемногу прокачиваться в топовой лиге. Россия — та страна, из чемпионата которой молодому игроку очень сложно заставить себя уехать. Но нужно бросить себе вызов. Либо ты заиграешь в Европе, либо вернешься сюда, поджав хвост. Я буду следить за тем, как Миранчук адаптируется в Италии. Считаю, что это хорошая лига для него. Всем российским молодым игрокам, у кого хватает качеств, я советую попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Если не получится — всегда можно будет приехать обратно.

    — Тогда вопрос неизбежный — кто из армейской молодежи способен заиграть в Европе?

    — Многие, я действительно так считаю. Главное — правильный менталитет, подход к себе: не бояться, все время быть нацеленным на развитие. Чалов мог бы легко играть в Англии и Италии. Игорю Дивееву Англия тоже очень подходит, он сильный, мощный защитник. Но сначала нужно как следует проявить себя в России, возможно, выиграть с ПФК ЦСКА первый серьезный титул — это будет правильно. И вот тогда со спокойной совестью пробовать свои силы в Европе.

    • Магнуссон играет в России с 2018 года.
    • До Чемпионшипа он выступал в Италии.
    • Главное достижение в карьере Магнуссона – Суперкубок России с ЦСКА.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1292

      Алехсбургер. 1 час назад

      А что тогда здесь делаешь ты,ХерДур.?
      А ,ну по теории, в РПЛ должны играть только люди с такими именами..
      Ну да,ну да..(

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1292

      Алехсбургер. > Алехсбургер. 56 минут назад

      Маленькие пони обиделись?)
      Зря.

      0
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      Рейтинг: +9927

      DeStar 1 час назад

      если бы появилась какая-то "массовость" в переходах. Т.е прямо повалили бы в европу. кто в клуб поскромнее, кто в лигу скромнее и так далее. То я уверен, молодежи бы заиграло не мало. Если бы с зенита, краснодара, спартака, цска, динамо, локо, взять по 2-3 молодняка перспективного и отправить всех в бетисы, ньюкаслы какик сассуоло, то заигравшие бы были, уверен что и не 1. Но всем лень. Лень учить языки, лень перестраиваться, ибо рос футбол унылый, а там и бегать надо больше. И зп даже порой ниже.. конечно, зачем им туда..

      5
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      Рейтинг: +3226

      алдан2014 1 час назад

      Нашим зона покоя и больших денег за правильный паспорт больше прельщает

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