Газизов: «У «Спартака» есть дух, это важный момент»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе тренерского штаба после победы в девятом туре РПЛ над «Тамбовом» (2:0). Дублем отметился защитник Айртон.
«Я чувствую, что Доменико Тедеско действует правильно. Команда движется в правильном направлении. Есть дух у команды, это важный момент», – считает функционер.
- «Зенит» и «Спартак» лидируют в РПЛ.
- 3 октября команды сыграют между собой на «Открытие Арене».
- Газизов работает в клубе с июля.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»