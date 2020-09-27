Газизов: «У «Спартака» есть дух, это важный момент»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе тренерского штаба после победы в девятом туре РПЛ над «Тамбовом» (2:0). Дублем отметился защитник Айртон.

«Я чувствую, что Доменико Тедеско действует правильно. Команда движется в правильном направлении. Есть дух у команды, это важный момент», – считает функционер.