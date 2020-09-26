Семак – об усилении защиты: «Будем рассчитывать на нашу молодежь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0) дал понять, что клуб не намерен кого-то приглашать в оборону. Чемпион обойдется собственными ресурсами, сказал тренер.

«Данила Прохин сыграл хорошо, достаточно уверенно. Были помарки, но его действия мне понравились. То, как он работает на тренировках, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Что касается усиления позиции центрального защитника – не хочется брать кого попало. Мы можем взять только россиянина. Те, кого мы могли бы пригласить, нужны своим клубам. Будем рассчитывать на нашу молодежь и своих воспитанников», – цитирует Семака «Р-Спорт».