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    Семак – об усилении защиты: «Будем рассчитывать на нашу молодежь»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0) дал понять, что клуб не намерен кого-то приглашать в оборону. Чемпион обойдется собственными ресурсами, сказал тренер.

    «Данила Прохин сыграл хорошо, достаточно уверенно. Были помарки, но его действия мне понравились. То, как он работает на тренировках, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

    Что касается усиления позиции центрального защитника – не хочется брать кого попало. Мы можем взять только россиянина. Те, кого мы могли бы пригласить, нужны своим клубам. Будем рассчитывать на нашу молодежь и своих воспитанников», – цитирует Семака «Р-Спорт».

    • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
    • В октябре «Зенит» начнет выступление в группе Лиги чемпионов.
    • В первой команде «Зенита» есть три центральных защитника.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      polt 1 час назад

      Окстись Сергей Богданович, когда это Зенит рассчитывал на молодежь и своих воспитанников? У вас клуб кому за 28.

      0
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      Рейтинг: +3820

      житель СПб 1 час назад

      Замечательные слова! Несмотря на тревогу за результаты - это правильный долгосрочный курс.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3541

      polt > житель СПб 1 час назад

      Слова расходятся с делом.

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