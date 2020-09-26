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  • Семак – об усилении защиты: «Будем рассчитывать на нашу молодежь»

Семак – об усилении защиты: «Будем рассчитывать на нашу молодежь»

26 сентября 2020, 20:13
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0) дал понять, что клуб не намерен кого-то приглашать в оборону. Чемпион обойдется собственными ресурсами, сказал тренер.

«Данила Прохин сыграл хорошо, достаточно уверенно. Были помарки, но его действия мне понравились. То, как он работает на тренировках, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Что касается усиления позиции центрального защитника – не хочется брать кого попало. Мы можем взять только россиянина. Те, кого мы могли бы пригласить, нужны своим клубам. Будем рассчитывать на нашу молодежь и своих воспитанников», – цитирует Семака «Р-Спорт».

  • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
  • В октябре «Зенит» начнет выступление в группе Лиги чемпионов.
  • В первой команде «Зенита» есть три центральных защитника.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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житель СПб
1601141059
Замечательные слова! Несмотря на тревогу за результаты - это правильный долгосрочный курс.
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polt
1601141437
Окстись Сергей Богданович, когда это Зенит рассчитывал на молодежь и своих воспитанников? У вас клуб кому за 28.
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