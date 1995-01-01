Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Брайтоном» благодаря голу с пенальти на 100-й минуте

    В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Брайтон» со счетом 3:2.

    Команды обменялись голами перед перерывом, а в начале второго тайма Маркус Рэшфорд вывел манкунианцев вперед. Преимущество команда Уле-Гуннара Сульшера не удержала, пропустив на пятой компенсированной минуте, однако победу все-таки добыла благодаря реализованному пенальти в исполнении Бруну Фернандеша на 100-й минуте встречи.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Брайтон & Хов – Манчестер Юнайтед – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мопе (с пенальти), 40; 1:1 – Данк (в свои ворота), 43; 1:2 – Рэшфорд, 55; 2:2 – Мач, 90+5; 2:3 – Фернандеш (с пенальти), 90+10.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2105

      Аристократ Олжик 2 часа назад

      Прощай Фергитайм, да здравствует Сульшертайм

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +910

      Sedoi_Goblin > Аристократ Олжик 1 час назад

      Фергитайм интереснее был.. При САФе Брайтон разнесли бы и не заметили,а тут мучаются,да на судью смотрят-поставит пендель или нет.. Плюс автогол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      MURODJON 2 часа назад

      какой ничья мю забыл с пенальти конце матча 2-3 ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2392

      vsespartak01 > MURODJON 1 час назад

      спецом 10 минут добавили ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79346
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru