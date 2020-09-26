АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Брайтоном» благодаря голу с пенальти на 100-й минуте

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Брайтон» со счетом 3:2.

Команды обменялись голами перед перерывом, а в начале второго тайма Маркус Рэшфорд вывел манкунианцев вперед. Преимущество команда Уле-Гуннара Сульшера не удержала, пропустив на пятой компенсированной минуте, однако победу все-таки добыла благодаря реализованному пенальти в исполнении Бруну Фернандеша на 100-й минуте встречи.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Брайтон & Хов – Манчестер Юнайтед – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Мопе (с пенальти), 40; 1:1 – Данк (в свои ворота), 43; 1:2 – Рэшфорд, 55; 2:2 – Мач, 90+5; 2:3 – Фернандеш (с пенальти), 90+10.

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