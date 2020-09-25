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  • Живоглядов: «Миранчук был главным созидателем «Локомотива». Его уход ощутим»

Живоглядов: «Миранчук был главным созидателем «Локомотива». Его уход ощутим»

25 сентября 2020, 19:11
1

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов оценил уход в текущее трансферное окно Алексея Миранчука в «Аталанту». По мнению Живоглядова, полузащитник играл ключевую роль в команде.

«Лeша был главным созидателем «Локомотива». От него многое зависело: это тот игрок, который делал разницу. Конечно, его уход ощутим. Будем следить за ним в «Аталанте»: смотреть матчи, переживать и болеть.

В «Локомотиве» продолжается перестройка: некоторые игроки ушли, ещe и травмы подкосили, а новички только втягиваются. Сейчас формируется новая команда. Плюс на поле в последних матчах не всe получалось, где-то не хватало удачи. Понятно, что эмоциональный фон последний месяц был не лучшим, но в «Локомотиве» не было паники. Нужно было перебороть ситуацию — в этом плане победа над «Тамбовом» очень важна.

Коронавирусная пауза, сложный график после неe, межсезонья тоже почти не было — из-за этого все команды так или иначе переживут спад. У кого-то он пришeлся на самый старт сезона, кому-то ещe предстоит. «Локомотив» тоже недобирал очки в нескольких матчах. Это временная ситуация. Нужно перетерпеть и идти к своим целям: бороться за самые высокие места в РПЛ и готовиться к Лиге чемпионов. Надеюсь, от игры к игре мы будем только сильнее», – сказал Живоглядов.

  • Итальянцы купили Миранчука за 14,5 миллиона евро.
  • Игрок должен дебютировать в Италии в октябре.
  • «Локомотив» в РПЛ идет восьмым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Локомотив Живоглядов Дмитрий Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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serppion
1601127215
Продав главного созидателя «Локомотива» Миранчука, вы хорошо готовитесь к Лиге чемпионов. Лететь вам вслед за Динамо и Ростовом!
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