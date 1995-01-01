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    Адвокат избитого Широковым арбитра подал заявление в следственный комитет о покушении на убийство

    Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, сообщил о подаче нового заявления против бывшего полузащитника.

    «Мы подали заявление в следственный комитет о покушении на убийство. Всe передали в электронную приeмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаeтся за следственным комитетом. Но у нас есть в голове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», – сказал адвокат.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Сейчас футболист находится под подпиской о невыезде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3576

      playsh 26 минут назад

      Конечно,этот поступок Широкова просто отвратителен,уж точно похлеще,что сотворили Кокорин с Мамаевым.Но это в пьяном угаре пацаны мозги потеряли,а Широков бил осознанно,бутцей в лицо юнца на много младше себя.Это просто фашизм.Интересно,у Шира дети и жена есть? Я очень хотел бы верить,что ему прилетит пусть небольшой,но конкретный срок.Но,зная наше судопроизводство,верится с трудом.У нас всё решают деньги.

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      Рейтинг: -1122

      Бoрат 31 минуту назад

      Не прокатит , Азмун тоже пытался подать на Дзюбу заявление на изнасилование , но ему объяснили , что это клубная традиция и их соблюдение прописано в контракте . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +758

      Олег1204 1 час назад

      Если б он ему пинок под зад просто дал, было бы весело, но поскольку бил ногой по голове и не регулировал силу удара, то этого быдлана скорее всего засадят и будет хорошо. Ешеб ******** тихонова бы штрафанули за поведение бешеной макаки, то будет идеально

      3
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      Рейтинг: +16800

      bset 1 час назад

      Один раз ударить на эмоциях - это еще можно понять, хоть и это недопустимо. Тем более, ты ничего не теряешь - это любительский матч. Но второй раз бить лежачего, да еще с пыра в лицо, да еще и будучи профессиональным футболистом - это уже серьезное преступление. Если бы не поставил руки парень, возможно, уже был на том свете. Широков - быдло, которому все можно и которого отмажут. Нужно всячески показать ему, что это не так.

      6
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      Рейтинг: +1728

      seth343 > bset 1 час назад

      Да я согласен с тобой, второй удар ( ногой ) совсем был не нужен...

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