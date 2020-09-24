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  • Адвокат избитого Широковым арбитра подал заявление в следственный комитет о покушении на убийство

Адвокат избитого Широковым арбитра подал заявление в следственный комитет о покушении на убийство

24 сентября 2020, 11:15
15

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, сообщил о подаче нового заявления против бывшего полузащитника.

«Мы подали заявление в следственный комитет о покушении на убийство. Всe передали в электронную приeмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаeтся за следственным комитетом. Но у нас есть в голове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», – сказал адвокат.

  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
  • Сейчас футболист находится под подпиской о невыезде.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (15)
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Олег1204
1600936951
Если б он ему пинок под зад просто дал, было бы весело, но поскольку бил ногой по голове и не регулировал силу удара, то этого быдлана скорее всего засадят и будет хорошо. Ешеб ******** тихонова бы штрафанули за поведение бешеной макаки, то будет идеально
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Plyash
1600939083
Конечно,этот поступок Широкова просто отвратителен,уж точно похлеще,что сотворили Кокорин с Мамаевым.Но это в пьяном угаре пацаны мозги потеряли,а Широков бил осознанно,бутцей в лицо юнца на много младше себя.Это просто фашизм.Интересно,у Шира дети и жена есть? Я очень хотел бы верить,что ему прилетит пусть небольшой,но конкретный срок.Но,зная наше судопроизводство,верится с трудом.У нас всё решают деньги.
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derrik2000
1600944949
Аблакат РУБИТ разводит набабло судью Данченкова аж щепки летят!!! )))))))))))))))) Какое на хрен "покушение на убийство"??? ЭТО даже третьекурсник юрфака знает. А, может, у Данченкова такой же аблакат, как у Ефремова Пашаев?
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paracetamol
1600948014
Да, могут Ширу засадить лет этак на пяток! Если дело будут вести как дело Кокорин с Мамой.
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derrik2000
1600948873
"Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаeтся за следственным комитетом. Но у нас есть в голове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», – сказал адвокат." ОДНУ идею я подскажу словами В. С. Высоцкого из песни о "Канатчиковой даче": "Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем… в «Спортлото»!" )))))))))))))))))))
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серега кашин
1600949071
ефремова посадили и этого посадят, чтоб другим не повадно было
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алдан2014
1600950789
Широков бил ногами лежачего судью.Он в книгу рекордов Гиннеса должен войти.
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Граф2019
1600956611
Рома! гони копейку...
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морозз
1600961880
Братство КОЛЬЦА какое то, по проторённой дорожке легче бежать и сидеть! Мамаев у Широкова будет первым консультантом, второго вы все знаете!
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Кузьмич на трибуне
1600967411
Роман Широков должен получить реальный срок. Не такой как Мамаев и Кокорин, а наверняка 3-5 лет обязаны ему впаять.
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