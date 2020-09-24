Адвокат избитого Широковым арбитра подал заявление в следственный комитет о покушении на убийство

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, сообщил о подаче нового заявления против бывшего полузащитника.

«Мы подали заявление в следственный комитет о покушении на убийство. Всe передали в электронную приeмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаeтся за следственным комитетом. Но у нас есть в голове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», – сказал адвокат.