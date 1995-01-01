Адвокат избитого Широковым арбитра подал заявление в следственный комитет о покушении на убийство

Конечно,этот поступок Широкова просто отвратителен,уж точно похлеще,что сотворили Кокорин с Мамаевым.Но это в пьяном угаре пацаны мозги потеряли,а Широков бил осознанно,бутцей в лицо юнца на много младше себя.Это просто фашизм.Интересно,у Шира дети и жена есть? Я очень хотел бы верить,что ему прилетит пусть небольшой,но конкретный срок.Но,зная наше судопроизводство,верится с трудом.У нас всё решают деньги.
Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, сообщил о подаче нового заявления против бывшего полузащитника.
«Мы подали заявление в следственный комитет о покушении на убийство. Всe передали в электронную приeмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаeтся за следственным комитетом. Но у нас есть в голове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», – сказал адвокат.