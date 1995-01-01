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    Жоау Мариу может перейти в «Бетис» или «Галатасарай»

    Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может в скором времени сменить команду.

    По информации журналиста Николо Скиры, подписать португальца хотят «Бетис» и «Галатасарай».

    Миланский клуб готов продать 27-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.

    • Прошлый сезон Мариу провел в аренде в «Локомотиве».
    • В составе москвичей хавбек забил один гол и сделал шесть ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (104,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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