Жоау Мариу может перейти в «Бетис» или «Галатасарай»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может в скором времени сменить команду.

По информации журналиста Николо Скиры, подписать португальца хотят «Бетис» и «Галатасарай».

Миланский клуб готов продать 27-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.