Жоау Мариу может перейти в «Бетис» или «Галатасарай»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может в скором времени сменить команду.
По информации журналиста Николо Скиры, подписать португальца хотят «Бетис» и «Галатасарай».
Миланский клуб готов продать 27-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.
- Прошлый сезон Мариу провел в аренде в «Локомотиве».
- В составе москвичей хавбек забил один гол и сделал шесть ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (104,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.