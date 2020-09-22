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    Marca: Бартомеу согласился отпустить Суареса в «Атлетико»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу изменил свою позицию по форварду Луису Суаресу.

    Футболист договорился с каталонским клубом о расторжении контракта и хотел уйти в «Атлетико» свободным агентом, однако Бартомеу не хотел терять игрока бесплатно. Как сообщает Marca, во вторник юристы Суареса встретились с руководством «Барселоны» и уладили этот вопрос: президент клуба согласился отпустить уругвайца.

    Уже сегодня мадридцы могут объявить о подписании Суареса. Соглашение предусматривает бонусы для «Барселоны».

    • Сообщалось, что форвард будет зарабатывать в «Атлетико» 9 миллионов евро в год.
    • Он выступал за «Барсу» с 2014 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      Sterh 1 час назад

      "юристы Суареса встретились с руководством «Барселоны» и уладили этот вопрос: президент клуба согласился отпустить уругвайца"
      Наверняка - пришлось заплатить подлой хапуге, чтоб тот "бесплатно" отпустил..

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      Рейтинг: +189

      Sterh 1 час назад

      Жозеп Дырявая-Голова Бартомеу, уйди из клуба! Хватит его убивать! Сколько можно пилить бабло на убогих трансферах?!

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