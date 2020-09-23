Marca: Бартомеу согласился отпустить Суареса в «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу изменил свою позицию по форварду Луису Суаресу.
Футболист договорился с каталонским клубом о расторжении контракта и хотел уйти в «Атлетико» свободным агентом, однако Бартомеу не хотел терять игрока бесплатно. Как сообщает Marca, во вторник юристы Суареса встретились с руководством «Барселоны» и уладили этот вопрос: президент клуба согласился отпустить уругвайца.
Уже сегодня мадридцы могут объявить о подписании Суареса. Соглашение предусматривает бонусы для «Барселоны».
- Сообщалось, что форвард будет зарабатывать в «Атлетико» 9 миллионов евро в год.
- Он выступал за «Барсу» с 2014 года.
Источник: Marca